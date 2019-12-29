習近平首次獲封“人民領袖” 稱號

中共政治局12月26至27日召開《不忘初心、牢記使命》主題民主生活會，官方會議通報中顯示，中共中央用“人民領袖” 來稱呼中共總書記習近平，據信是首次。

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據報道，官方通報稱，“面對錯綜複雜的國內外風險挑戰，習近平總書記高瞻遠矚、統攬全局、運籌帷幄、指揮若定，作出一系列重大科學判斷”。相關通報內容還指出，習近平“展現了共產黨人堅定的理想信念、人民領袖深切的為民情懷”。

會議還強調，維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導，是推動新時代中國特色社會主義不斷發展前進的根本政治保證。

《星島日報》評論回顧了對習近平稱呼的變化。指出， 2017年10月，政治局首次稱呼習近平為“全黨擁護、人民愛戴、當之無愧的黨的領袖”。這次的不同是在“領袖”之前加上“人民”兩字。是中共中央首次用“人民領袖”來稱呼習近平。

中共政治局是中共最高領導機構，現屆7名常委、25名委員。在中共歷史上只有毛澤東和華國鋒曾經被官方稱為“領袖”。

分析認為，稱習近平是“人民領袖”是繼2016年確立“習核心”、2017年“習思想”寫入中共黨章、2018年“習思想”寫入憲法後，又一體現習近平領導地位的標誌。

習思想：當代馬克思主義

新華社報導，在專題民主生活會議上，政治局成員重點圍繞“加強理論武裝”、“帶頭維護制度權威”、“秉公用權、清正廉潔”等7個方面發言。

會議認為，“習近平新時代中國特色社會主義思想”是當代中國馬克思主義，“用這一科學理論武裝頭腦、指導實踐、推動工作，是全黨的一項重大政治任務，中央政治局的同志必須在學懂弄通做實上為全黨作出表率。”