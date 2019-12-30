人民領袖習近平引發的猜疑

觀察人士都注意到了，年終中共政治局開了兩天的這場“民主生活會”，包括常委、委員都向習近平做了彙報、檢討，新華社公布的一張照片顯示，習坐在正中央發話，兩排是忙着記筆記的委員們，似乎久違了，但這又是一個非常熟悉的畫面，朝鮮領導人金正日發表指示時，所有的高官們都在低頭記筆記。新華社發出的這張畫面上，李克強還擡起頭笑着，給人勉為其難的感覺。

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習近平最後總結這次會議開得很好，大家事先做了準備，調查研究，然後做了認真的檢查，批評和自我批評。隨後，習近平叮囑各位“注意事項”，包括“從嚴管好家屬子女和身邊工作人員，抓好家風家教”等等。

這次政治局會議同去年那次不同的是，在一堆贊語之外，習近平獲封“人民領袖”。政治局的正式評價是這樣的： “面對當今世界百年未有之大變局，面對錯綜複雜的國內外風險挑戰，習近平同志高瞻遠矚、統攬全局、運籌帷幄、指揮若定……展現了共產黨人堅定的理想信念、人民領袖深切的為民情懷、馬克思主義政治家高超的政治領導藝術。”港媒有分析指出，這是中共中央第一次用“人民領袖”來稱呼習近平。據指這是2016年確立“習核心”、2017年“習思想”寫入中共黨章、2018年“習思想”寫入憲法後，又一個體現習近平領導地位的標誌。唯一的疑問是，以習近平領導地位已經至高無上，還需要體現領導地位嗎？

有人分析，中共高層的黨內民主生活會，名義上大家可以互相批評和自我批評，但是習近平獨尊的地位，別人批評或者敢於“犯上”的可能性極小，除非習近平本人對2019年發生的事感到不安，做點象徵性的自我批評。即便是中共鼻祖毛澤東，當年在“七千人大會”上也對餓死幾千萬中國人一事做過自我批評，當然後來證明毛是權宜之計，發動了文化大革命解恨。習連表面文章都不想做，但是中國2019年發生的事太多了，法國『世界報』評論，2019年，是習近平的恐怖之年。香港反送中，持續六個月，在在是對着北京而來，北京承諾的一國兩制，不斷被蠶食，北京許諾的直選，遙遙無期，然後就是香港警察的濫權。香港，知名的東方明珠，變成今天的情狀，習近平到底是誤判錯判還是執意這麼做，才使得香港一發而不可收，是否應該問一下為什麼？至於中美貿易戰，中國經濟之冬，中國在國際上處處碰壁，當中國的人均財富還處在世界中下水平的時候，中國的統治者不顧數億人的生活水平還在聯合國的貧困線之下，一意孤行地追逐世界軍事霸主的地位……西方國家對中國從來都沒有像今天這樣警惕，習近平多少應該想一想這些都是為什麼，這裡面有多少自己的誤判，有多少自己的狂妄，至少對委員們表示一個態度，沒有，而且更上一層樓，當上了人民領袖。

人民領袖應該得到人民愛戴，憑什麼呢？僅僅憑每年下水的軍艦噸位越來越多嗎？僅僅憑揮灑人民的資源為贏取外國的一兩聲讚美？習近平聽到過自己的人民譏諷“大撒幣”這件事嗎，可能沒有聽到。中國的言論控制越來越嚴重，在發生709維權律師大抓捕事件後，現在已很難聽到人民怨聲載道。2020年，中國在各地實施社會信用制度評分後，幾億個監視鏡頭安裝在人民頭上，說了被認為不符合政治正確的錯話，或者做了錯事，就被列入“失信”名單，坐車坐飛機住旅館都有問題，中國真正進入奧威爾『1984』里描述的那個處處都有“老大哥”監控人民的社會。中國號稱是一個和諧的多民族國家，如今，在海外幾乎每天都能聽到，維吾爾人尋找自己在新疆的親人的撕心裂肝的呼聲，有些人失去了父親，有些人失去了哥哥，一些著名的維族學者，因為多提了些建議而被重判，比如伊力哈木.土赫提，這位北京學者就是因為向政府建議，應該傾聽一個民族的呼聲，不要把他們推向邊緣，結果被抓去了新疆，以恐怖罪判處無期徒刑。有分析指出，中國的領導人的某些做法令人不敢想象，他們要用一黨的觀念去重新注釋各個宗教的經典，要用領袖思想來改變宗教信徒的思想，難以想象啊。

“習近平不是一個傻子”

習近平執政這幾年，中國內部多出許多“獨”：藏獨、蒙獨，疆獨、台獨、現在還有了港獨，這明明是一個政府在撕裂自己的人民嗎。在國外，戰狼外交，處處碰壁，還還說“外交贏得滿堂紅”。於是，中國民間便有了一種懷疑，香港危機，中美貿易戰，步步失算，香港地方選舉民主派大勝，中共中央根本沒想到？到底是習近平誤判，還是習近平受到了蒙蔽，如果受了蒙蔽，那就是受到授予他“人民領袖”的委員們的蒙蔽？

習近平的有些極端的做法讓觀察人士驚訝，在中國國內，私底下一直有種懷疑他是不是一個傻子的猜疑，這樣猜疑一個國家領導人當然很不敬，但是必須承認，這一說法很流行，就連被視為中共大外宣的『多維』12月28日在“習近平的歷史挑戰：民族復興與第五個現代化”一文里也使用了這一說法，儘管人家使用的前提肯定是否定的。這段話很有意思，我們把這段有針對性的文字抄在這裡：

“習近平不是一個傻子，他是從中共內部的激烈競逐中搏殺出來成為中共最高領導人的，在地方歷練時，他斂藏鋒芒，韜光養晦，不顯山不露水。在成為最高領導人之後立刻展現殺伐果斷的魄力和爐火純青的政治鬥爭藝術，短短幾年時間就幹掉了黨內所有‘團團夥夥’，成為毛澤東時代之後中共最有權威的領導人，並且成為中國在國際社會最有代表性的政治象徵。他可能未必如中共宣揚的那樣天縱英明，十樣全能，那肯定有宣傳包裝和造勢的成分，但你若認為習近平不懂治國，那其實不是他傻，而是你傻，是你被自己的意識形態與偏見遮蔽了眼睛，因此不能對習近平建立全面、確切的認識。事實上，對於習近平，就算有些人不認同他的政治路線，也必須承認他具有非常卓著的、遠超常人的政治能力，具有一個大國領袖的各項政治能力。”

這段分析走的是傳統的宮廷陰謀路線，以“成王敗寇”的古代意識褒揚習近平不顯山不顯水的殺機，結論是：“但你若認為習近平不懂治國，那其實不是他傻，而是你傻……”。這就不難理解，中共政治局為什麼賦予習近平那麼崇高的地位，然後在這次的生活會上，再封他一個“人民領袖”。