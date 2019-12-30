六四天網創始人黃琦“二審”維持原判 已送巴中監獄服刑

中國著名人權捍衛者、六四天網負責人黃琦家人被告知其二審維持原判。但黃琦前律師分析他的上訴權利可能被剝奪。

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據維權網報道，黃琦與2019年7月29日一審被以“泄露國家秘密罪”及“為境外非法提供國家秘密罪”獲刑12年。黃琦母親蒲文清上周五（27日）獲悉，四川巴中監獄人員向黃琦的兒子送達一份“入獄通知書”。送的人稱該案二審維持原判，黃琦已於12月24日被送至四川省巴中監獄服刑。

黃琦前律師隋牧青對美國自由亞洲電台表示，他們早前預計當局會對黃琦上訴要求會走過場，因為當局根本不需要開庭，只需做一個維持一審判決的裁定即可。但從這份“入獄通知書”來看，入獄依據的是一審綿陽中院的判刑結果，這表明黃琦的上訴權利被剝奪。隋牧青說，據他們所知，黃琦是上訴了的，但“入獄通知書”並沒有引用終審的判決或裁定決定入監，而是引用了一審，因此可以有理由懷疑他被非法剝奪了上訴權。律師更擔心疾病纏身的黃琦或步劉曉波後塵死於獄中。

報道稱，12月20日，蒲文清向看守她的國保提出，要到北京上訪及到四川省高級法院陳情黃琦冤案，但一出家門即遭四名便衣阻止，這些人稱“代表中國共產黨來阻攔反革命家屬”；周四（12月26日），蒲文清再到法院要求上訴，被法官以不在單位等藉口避見，一位工作人員後來稱，法院允許上訴律師在28日與黃琦母親簽代理協定，期間無任何人告知蒲文清其兒子已被送監。

蒲文清批評當局炮製冤案，整個過程都在違法黑辦。據報道，黃琦在被關押期間，遭到虐待和毆打，重病纏身。目前病情嚴重，或有腎功能衰竭的危險，此外，他還患有腦積水、心臟病、肺氣腫和肺炎。其母申請他保外就醫，但遭到拒絕。

1998年，黃琦在成都創辦了中國第一家公益性的“天網尋人網站”。同年10月23日，創辦中國民間第一家尋人事務所。“天網尋人網站”義務幫助警方打拐，免費幫助被拐婦女兒童親屬尋找和解救親人，黃琦夫婦為此散盡家財。

2000年6月3日，因“天網尋人網站”發布敏感維權事件信息，黃琦第一次被捕入獄，關押兩年半後，以煽動顛覆國家政權罪判刑五年。2005年6月2日，黃琦刑滿出獄後，將其服刑時仍繼續運行的“天網尋人網站”正式命名為“六四天網”。2016年11月28日，因對一份內部文件的內容曝光，黃琦被控以非法為境外機構提供國家機密罪，因而第三次被捕入獄。後被正式逮捕、起訴。

黃琦今年7月份一審被被判刑後 ，《紐約時報》報道稱，一名曾因為使用網絡對抗社會弊端而受到共產黨讚譽的中國互聯網先驅周一被判12年監禁，這進一步表明，中國的獨立社會行動主義之窗幾乎已經關閉。

除了黃琦外，中國近年還有《非新聞》的盧昱宇、《民生觀察》的劉飛躍等多個維權資訊網站負責人遭囚禁，黃琦是當中刑期最長者。