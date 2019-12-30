南華早報：劉鶴預計會周六率團赴美簽署第一階段協議

香港《南華早報》在周一引述消息人士的話報道稱，中國國務院副總理劉鶴本周將到訪美國華盛頓，與華府簽署第一階段貿易協議。

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報道引述消息人士的話說，華盛頓方面此前已經向中方發出了邀請，劉鶴也已接受。報道指，劉鶴將在周六率團前往華盛頓，而中方團隊預計會在美國滯留數日，直至下周中旬。

截至目前，美國白宮和貿易代表辦公室等尚未就這一消息予以回應。但美國貿易代表萊特希澤曾介紹稱，他預計美中間有關第一階段貿易協議簽署日程，會安排在明年一月份的第一個星期。

另外，美中雙方目前均未公布更多詳細的協議內容，但周一國際股票投資市場對於美中間貿易協議仍持續保持樂觀。

值得一提的是，美國總統特朗普曾在上周二（12月24日）指出, 他會與中國國家主席習近平, 共同簽署美中兩國本月宣布達成的第一階段貿易協議，並將為此舉行簽署儀式。當時有記者問他是不是會與習近平舉行儀式簽署美中貿易協議，就這一問題，特朗普回答稱，“我們將舉行一個簽署儀式，是這樣的”。他說，“當我們（他與習近平）最終聚在一起時，將促使協議簽署的更快，我們希望儘快將其付諸現實”。