訪問主要內容
中國
法國
港澳台
欄目檢索
中國/美國/貿易

南華早報：劉鶴預計會周六率團赴美簽署第一階段協議

發表時間： 更改時間：

中國貿易談判牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽資料圖片
中國貿易談判牽頭人劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長姆努欽資料圖片 路透社圖片
作者： 弗林

香港《南華早報》在周一引述消息人士的話報道稱，中國國務院副總理劉鶴本周將到訪美國華盛頓，與華府簽署第一階段貿易協議。

廣告

報道引述消息人士的話說，華盛頓方面此前已經向中方發出了邀請，劉鶴也已接受。報道指，劉鶴將在周六率團前往華盛頓，而中方團隊預計會在美國滯留數日，直至下周中旬。

截至目前，美國白宮和貿易代表辦公室等尚未就這一消息予以回應。但美國貿易代表萊特希澤曾介紹稱，他預計美中間有關第一階段貿易協議簽署日程，會安排在明年一月份的第一個星期。

另外，美中雙方目前均未公布更多詳細的協議內容，但周一國際股票投資市場對於美中間貿易協議仍持續保持樂觀。

值得一提的是，美國總統特朗普曾在上周二（12月24日）指出, 他會與中國國家主席習近平, 共同簽署美中兩國本月宣布達成的第一階段貿易協議，並將為此舉行簽署儀式。當時有記者問他是不是會與習近平舉行儀式簽署美中貿易協議，就這一問題，特朗普回答稱，“我們將舉行一個簽署儀式，是這樣的”。他說，“當我們（他與習近平）最終聚在一起時，將促使協議簽署的更快，我們希望儘快將其付諸現實”。

selfpromo.app.text

google-play-badge_tw
頁面未找到

您嘗試訪問的內容不存在或不再可用。