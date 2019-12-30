繼立陶宛後 拉脫維亞首度將中國列入威脅名單

據拉脫維亞國家通訊社在上周六報道，作為波羅的海三國之一的，拉脫維亞國家安全局在即將發布的一份報告中，將俄羅斯、獨聯體國家和中國視為明年對該國的主要威脅。

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拉脫維亞國家安全局最近表示，俄羅斯、中國和一些獨聯體國家是主要的威脅。在即將到來的2020年，中國的間諜活動將更加活躍，預計俄羅斯間諜部門的活動仍然會保持很高水平，俄羅斯也會利用某些獨聯體國家為自己的地緣政治利益服務。拉脫維亞國家安全局稱，明年年初將針對中國和俄羅斯間諜活動活躍發表詳細報告。據了解，拉多維亞安全部門將中國列入其威脅名單的舉動尚屬首次，而在該國作出這一決定後也使其成為了今年以來，第二個宣布中國對本國國家安全造成威脅的波羅的海國家。立陶宛安全部門曾在今年2月份發表的報告中首度把中國當成安全威脅。

拉脫維亞國家安全局和反間諜局另在2月發表的一份聯合報告中提到，中國情報機構在西方國家的活動更加積極。報告並指拉脫維亞安全機構有必要對中國在拉脫維亞的活動給予更多關注。有分析人士指出，拉脫維亞此番跟隨立陶宛腳步在官方報告中將中國視為安全威脅或有兩大原因，一是這兩國同為成員國的北約組織在近期加強了對中國影響力擴張的關注，在月初結束的北約組織峰會上，29個該組織成員國發布了共同聲明，首次提出中國的擴張是需要北約盟國共同應對的挑戰；二是中國目前在波羅的海國家大力推動“一帶一路”項目，這也增加了雙方在經濟和貿易往來的聯繫和需求。

而針對此前立陶宛將中國與俄羅斯在安全威脅上並列的分析，中國駐立陶宛大使館當時曾對此駁斥道，“立陶宛情報和安全部門單憑推測和想象，沒有根據地扭曲事實，非常荒謬和可笑。”