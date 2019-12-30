韓國外交部：文在寅未說香港新疆都屬中國內政

韓國總統文在寅12月23日訪華與中國國家主席習近平會面，中國外交部及新華社等多家媒體隨後報道，會議期間，文在寅表示，香港及新疆事務都是中國內政。但據韓聯社29日報道稱，文在寅並未說過有關言論，當時發言的主旨只是表示“已經聽清楚”習近平的發言。

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新華社等多家中國傳媒在當日的新聞稿表示，文在寅提出“韓方認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。”對此，韓聯社引述韓國外交部的消息指出，韓國當局已在27日通過外交渠道，向中方轉達韓方就總統文在寅涉香港和新疆事務發言的立場。韓國外交部向中方闡明，文在寅在聽取習近平涉及香港與新疆事務的發言後，做出大致意為“已經聽清楚”的發言。

報道稱，韓國政府相關人員提出，雙方向來通過外交管道進行必要的溝通，很難再透露相關具體內容。事實上，在多家中國媒體於兩國領導人會面後，便報道指，文在寅談及，“無論香港事務還是新疆事務，都是中國的內政”。韓方之後否認相關說法，青瓦台方面還在23日補充稱，“習近平解釋說香港新疆問題是內政問題’，文在寅發言的主旨只是表示聽清了習近平的發言。”

此外，韓國《朝鮮日報》、《中央日報》、《東亞日報》等眾多媒體都批判中方對文在寅的表態屬於“誤報”、“曲解意思”，並指文在寅政府不應該如此“溫和”，應該向中方的“誤報”提出抗議。但中國外交部發言人耿爽24日再次確認報道內容，稱對會見情況的介紹在消息稿里已經得到了充分的體現。