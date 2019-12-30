5G用不用華為設備 歐盟立場趨強硬

歐洲各國對5G（第5代行動通訊技術）是否採用華為設備舉棋不定，歐洲聯盟執行委員會主席馮德萊恩說，歐盟無法接受資訊有被竊取的風險，顯示歐洲對華為的立場趨向強硬。

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12月初就任的馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，歐洲聯盟無意限制個別企業，而是打算建立普遍的標準，其中一個標準是提供這些敏感科技的廠商“獨立、而且不能被政府強迫傳送資訊”。

對於5G採用華為設備與否，歐盟執委會近期將向會員國提出建議。

馮德萊恩接受28日出刊的德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）專訪時說，歐盟無法接受因為中國的情報法，使歐洲企業和民眾的資訊有被竊取的風險。

明年是歐盟與中國關係重要的一年，除了歐盟執委會新領導團隊上半年受邀到北京，與中國政府領袖進行第22屆年度峰會，9月德國擔任輪值主席期間，也打算為歐盟各國領袖和中華人民共和國主席習近平舉辦特別高峰會，目前雙方談判焦點是如何改善歐盟企業在中國投資的條件。

馮德萊恩接受12月30日刊出的《世界報》（Die Welt）專訪時說，中國在談判時“非常有自信”，不過，歐盟在人權或網路安全的領域會“保持強硬”。

美國與中國進行了約兩年的貿易戰，如何看待中國電信巨擘華為技術公司的第5代行動通訊設備是重點之一。