中國外交部：明年中俄將加強全方位合作和戰略協作

自北京方面消息，中俄兩國元首及兩國總理在周二互致新年賀電，對明年的中俄關係進行了展望。對此，中國外交部發言人耿爽在當天的例行記者會上表示，今年是中俄建交70周年，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄關係闊步邁入新時代，兩國戰略協作不斷展現新作為，務實合作接連實現新突破。

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據新華社報道，習近平在與普京的通電中指出，即將過去的一年是中俄關係發展史上極不平凡的一年。在兩國共慶建交70周年的友好氛圍中，我和普京總統共同宣布中俄關係邁入新時代，掀開兩國友好新篇章。我們簽署並發表兩國關於加強當代全球戰略穩定的聯合聲明，彰顯中俄共同維護全球戰略穩定的堅定決心。兩國經貿、能源、人文、科技、地方等各領域合作亮點紛呈、碩果累累，為兩國和兩國人民帶來實實在在的利益，也為世界和平與發展作出了巨大貢獻。習近平稱，2020年將開啟中俄科技創新年。雙方共同慶祝世界反法西斯戰爭勝利暨聯合國成立75周年。我願同普京總統保持密切交往，攜手引領雙邊關係和各領域合作邁上新台階，共同維護多邊主義和以聯合國為核心的國際體系，為中俄各自發展振興助力增勢，為處在百年大變局中的世界增添更多穩定性，注入更多正能量。

俄羅斯方面，普京也在通話中提到，2019年，在雙方的共同努力下，俄中新時代全面戰略協作夥伴關係取得重大進展。我和習近平主席多次會晤並達成一系列重要共識，開啟了俄中各領域互利合作的新願景。兩國政府、立法機構及各部門間的協作富有成效。俄中東線天然氣管道建成並投產通氣。雙方成功舉辦地方合作交流年，進一步促進了兩國地方間的互利合作。普京稱，明年，我們將開啟又一個大型國家級主題年 俄中科技創新年。俄方對此高度重視。我堅信，在我們的共同努力下，俄中全方位合作及兩國在國際事務中的建設性協作將不斷邁上新台階。

另在當天的記者會上，耿爽就兩國領導人新年前互通電話表示，環顧世界，中俄之間建立了最成熟、最牢固、最穩定的一組大國關係，兩國領導人對此予以高度評價，兩國社會各界也就此形成了一致共識。他說，明年是“二戰”勝利75周年和聯合國成立75周年，國際形勢將繼續複雜深刻演變。明年也是中國全面建成小康社會的收官之年和俄羅斯實現國家發展復興的關鍵年份，中俄關係的重要性將進一步凸顯，兩國各領域合作大有可為。耿爽稱，“道阻且長，行則將至。”中方將繼續同俄方一道堅定前行，全面落實兩國元首達成的重要共識，進一步加強戰略溝通和協作，為捍衛兩國共同利益、維護世界和平穩定貢獻更多“中俄智慧”和“中俄方案”。

值得一提的是，俄羅斯外長拉夫羅夫近日在接受俄國第一頻道節目採訪時指出，注意到美國有意拉攏俄方遠離中國的建議，他稱俄羅斯不會為取悅美國而惡化與中國的關係。拉夫羅夫說，“正如普京總統曾多次提到的那樣，俄中兩國沒有共同創建軍事同盟的意願，但在政治方面，特別是針對維護國際法、國際關係的多中心體制，我們當然是盟友。”