台灣立院三讀通過「反滲透法」國民黨指侵害集會結社自由聲請釋憲

蔡英文在台北舉行的總統競選集會上 2019年12月21日

在台灣總統蔡英文強力要求下，民進黨立委總動員，趕在大選投票之前，在立法院完成「反滲透法」三讀。這項完全衝著中國大陸而來的法律規定，任何人不得接受「滲透來源」的指示、委託或資助，捐贈經費供公民投票相關活動；也不得違法從事總統副總統選罷法、公職人員選罷法中的各項競選活動，違者處五年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

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法案通過之後，民進黨立委在議場舉起大布條，鬥大字樣的標語寫着「紅色滲透無遠弗屆，民主防衛刻不容緩」。

國民黨團為抗議民進黨草率強勢通過立法，已擬妥釋憲聲請文，親民黨團也已完成聯署，預計在公告法案後，立刻向司法院聲請大法官釋憲。

釋憲聲請文中指出，「反滲透法」規範定義模糊不明，並藉此科予人民刑罰制裁，違反「罪刑法定原則」、「法律明確性原則」及「比例原則」，已嚴重侵害憲法保障人民集會結社自由、財產權及參政權等權利，產生抵觸憲法與適用上的疑義。

今天三讀通過的條文明定，所謂「境外敵對勢力」是指「與我國交戰或武力對峙之國家或團體。主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體，亦同。」至於「滲透來源」，則是指「境外敵對勢力的政府、政黨及所屬組織、機構或其派遣之人，及其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人。」

法案還規定，任何人受滲透來源的指示、委託或資助，進行遊說行為，處50萬元以上、500萬元以下罰鍰；若就國防、外交及大陸事務涉及國家安全或國家機密進行遊說者，處三年以下徒刑，得併科500萬元以下罰金。

若受滲透來源的指示、委託或資助，從事選舉、意圖妨害公投，或以強暴、脅迫或其他非法方法擾亂社會秩序，或妨害合法舉行的集會、遊行等違反刑法「妨害秩序罪」，加重其刑二分之一。

院會展開逐條表決後，國民黨立委一字排開、戴上黑色口罩，在議場中央靜坐，拒按表決燈以示抗議。不過，民進黨團仍以人數優勢，以67票贊成、4票反對，表決通過自家的修正動議。

這部「反滲透法」連日來引發台灣社會強烈疑慮。政大法律系副教授廖元豪認為，法案內容粗糙，所規範對象過於模糊，且涵蓋過廣，民眾卻可能因與中國大陸有模糊的牽連，導致其從事一般政治活動的權利受到影響，有違憲之嫌，建議應有更多時間討論，且行政院也該提出版本。

法界質疑，法案對於「境外勢力」與「滲透」的定義模糊，卻科以重刑，與過去動員戡亂時期的懲治盜匪條例、懲治叛亂條例、刑法一百條等諸多以國安之名動輒將人入罪的法令如出一轍，這部「給政府空白授權的法令」也被形容為戒嚴復辟。

在「反滲透法」三讀通過之際，台商圈瀰漫恐慌氣息。上海台協常務副會長蔡世明建議台商，在總統大選前先避開風頭，不做任何錶態，也別捐政治獻金，避免被有心人拿來為該法「祭旗」。

另外台企聯一百四十八位台資企業協會會長，前天在台灣報紙的頭版署名刊登廣告，表示堅決反對制定反滲透法，批評民進黨政府「製造綠色恐怖」，透露出台商圈的高度憂慮。