台立法院三讀通過反滲透法 接受滲透競選最重判入獄5年罰款1000萬

自台北方面消息，台灣立法院在周二經過了近5個小時的表決後，通過了備受爭議的《反滲透法》，根據該法律規定，“任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。”

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據中央社報道，民進黨立法院黨團在11月27日提出《反滲透法》草案，並在11月29日的立法院會交付二讀。立法院長蘇嘉全在12月27日及30日兩度召集朝野協商，但過程中朝野黨團僅對法案名稱、立法意旨、施行日期達成共識，其於條文都在當天院會中逐條發言，並進行表決。據了解，此次通過的《反滲透法》條文共12條，直接管制行為，不以身分別來管理，因此沒有所謂“代理人”，或涉及言論自由、波及台商等問題。法律規定，任何人接受“境外敵對勢力”指示、委託或資助，進而違反《政治獻金法》、《公投法》、《遊說法》和《總統副總統選罷法》等，均加重其刑，並增訂自首條款。

據條文內容指出，所謂“境外敵對勢力”，“系指與我國交戰或武力對峙之國家、政治實體或團體，以及主張採取非和平手段危害我國主權之國家或團體”；滲透來源則是指，“境外敵對勢力之政府、政黨、組織、機構、團體或派遣人”。而此次表決通過系以民進黨團版本為主的《反滲透法》，據法案內容，若接受“境外敵對勢力”的指示、委託或贊助，從事選舉相關活動，最高可處5年以下有期徒刑或併科罰金1000萬元（新台幣，約232萬人民幣）。條文明定，任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，違法進行遊說，違者處50萬元以上500萬元以下罰款；若就國防、外交、大陸事務涉及國安或國家機密進行遊說者，處3年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

此外，該法律另指出，法人、團體或其他機構違反相關規定者，處罰其行為負責人；對該法人、團體或其他機構，併科以各條文所規定之罰金。轉傳指令的“中間人”同樣予以處罰；自首者得減輕或免除其刑。據了解，在反滲透法案表決前，藍綠各自黨團作出了激烈地爭辯和陳述。據報道，國民黨團總召曾銘宗表示，“若任何立法能提升國家安全、維持社會穩定，國民黨舉雙手贊成，但是看到民進黨11月27日提出的反滲透法草案，關係國安、2300萬民眾權益的法案”，“為什麼行政院不敢拿出版本？為什麼不敢到內政委員會討論？為什麼不多開幾場公聽會，民進黨在怕什麼？”

曾銘宗指出，明年1月11日新民意將產生，為什麼不等新民意出現後，再來處理這麼重大的法案？他稱，昨天整個協商過程只是過場，國民黨團提出的修正動議，民進黨團完全不接受；草案的主管機關交代不清楚、民眾沒有救濟管道，通過後如同“綠色恐怖”，國民黨表達最嚴重抗議。而在另一邊，民進黨團總召柯建銘稱，民進黨非常負責、嚴謹地提出反滲透法草案，連國民黨都提出修正版本，協商時經過充分討論，最後一刻國民黨卻撤回修正動議，“到底國民黨中心邏輯是什麼？要不要維護國安、維護主權？”“嚴厲譴責國民黨在國安上永遠是進退失據，完全義和團化。”

柯建銘稱，“民進黨版的草案是在最小範圍內處理，規定不可以拿中共的錢當政治獻金、不可以介入選舉、集會遊行、遊說，‘這跟言論自由、台商、觀光旅遊有什麼關係？’國民黨將走入歷史，請民眾看清楚國民黨表現是如此荒謬。”此外，在國民黨總統候選人韓國瑜陣營一邊，其顧問團成員葉慶元律師在當天強調，“反滲透法是定義模糊、涵蓋範圍過廣、處罰過重的違憲惡法，若通過會大幅限縮人民的政治權利、言論自由。” 國民黨副總統候選人張善政另談到，“民進黨很清楚明年在立法院不會過半，今天不通過明年就沒機會，明年選舉勝負已定。”

與此同時，親民黨總統候選人宋楚瑜競選總部發言人於美人亦表示，民進黨提出的《反滲透法》內容模煳、程序不正義，且通過之後，多久可以實施？她擔心明年1月11日選舉投票之前，或者選舉之後、明年5月20日之前，會不會被用來作政治攻防。另據了解，立法院國民黨團為抗議民進黨強勢通過《反滲透法》立法，已草擬釋憲聲請文，親民黨團也已完成連署，預計在總統公告法案後，向司法院聲請大法官釋憲。