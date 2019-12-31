武漢市衛健委：發現的多例肺炎病例為病毒性肺炎 未發現明顯人傳人現象

武漢市衛健康委在周二通報，近期部分醫療機構發現接診多例與華南海鮮城有關聯的肺炎病例，經專家會診系病毒性肺炎，到目前為止調查未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。當天上午，網傳收治患者的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處工作人員向新京報記者闢謠稱，目前並無疑似非典（SARS）或確診的患者。

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當地時間30日晚間，一份名為《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》，落款為武漢市衛生健康委員會醫政醫管處的紅頭文件在網絡上廣泛傳播。通知稱，武漢市部分醫療機構陸續出現不明原因肺炎病人。通知要求各醫療機構要及時追蹤統計救治情況，並按要求及時上報。一時間，有關武漢市內發生疑似非典病例的傳言四起。對此，新華社在31日報道稱，據武漢市衛生健康委員會通報，武漢市組織同濟醫院、省疾控中心、中科院武漢病毒所、武漢市傳染病醫院及武漢市疾控中心等單位的臨床醫學、流行病學、病毒學專家進行會診，專家從病情、治療轉歸、流行病學調查、實驗室初步檢測等方面情況分析認為上述病例系病毒性肺炎。目前，對病原的檢測及感染原因的調查正在進行中。

通報介紹稱，接到部分醫療機構近期發現接診的多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯的報告後，武漢市衛生健康委立即在全市醫療衛生機構開展與華南海鮮城有關聯的病例搜索和回顧性調查，目前已發現27例病例，其中7例病情嚴重，其餘病例病情穩定可控，有2例病情好轉擬於近期出院。病例臨床表現主要為發熱，少數病人呼吸困難，胸片呈雙肺浸潤性病竈。目前，所有病例均已隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察正在進行中，對華南海鮮城的衛生學調查和環境衛生處置正在進行中。

另據新京報報道，一張網傳的聊天截圖則顯示，“武漢二醫院後湖院區確診一例冠狀病毒感染性肺炎……SARS已基本確定”。對此，該報記者在31日致電截圖中的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處，工作人員稱，網傳出現SARS一事系謠言，目前並無疑似或確診的患者。報道稱，根據從湖北省疾病預防控制中心辦公室了解到，湖北省疾控正在對此事展開調查，目前尚未確定是否有網傳非典型性肺炎病例，待有調查結果會在官方渠道予以公布。

此外，據湖北省衛健委及武漢市委宣傳部消息，國家衛健委專家組31日上午已抵達武漢，正展開相關檢測核實工作。當地時間31日下午一點左右，第一財經記者來到華南海鮮市場，看到商戶均在正常營業，很少有歇店情況，也很少有人戴口罩。接受採訪的一些商戶稱，並沒聽說有人得不明原因肺炎。報導指，武漢華南海鮮市場是一個多年傳聞要拆但仍未拆的市中心批發市場，市場內道路窄、人流大。這裡也是武漢最大的海鮮批零兼營的市場，是武漢市民和酒店餐館採購海鮮和野味的主要市場。