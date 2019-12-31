海航董事長承認工資遲發 稱2020年是海航化解流動性風險的決勝之年

海航集團在12月30日發布了董事長陳峰2020年的新年獻詞。陳峰在獻詞中坦承近兩年來海航資金短缺的事實，出現工資遲發、緩發的情況，並稱2020年是海航化解流動性風險的決勝之年。

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在2020年新年獻詞中，陳峰首先回顧了海航集團2019年的工作：防風險，摸清了家底，形成了化解海航流動性風險的整體方案，為根本化解風險奠定了基礎；堅決處置資產，六種方式並舉，全力自救，想方設法兌付公募債和投資理財產品，守住了不發生系統性金融風險的底線；提效益，調整集團組織架構和運營管理模式，裁減臃腫機構和人員，增收節支過緊日子，各項效益指標有明顯改善。

有報道顯示，今年10月，海航開啟新一輪人事變動。海航集團官網上，現任董事長陳峰之子陳曉峰的職位變更為海航集團有限公司董事會董事兼集團總裁，海航集團（北美）有限公司董事長兼首席執行官。除了陳曉峰，在海航集團官網上，譚向東、李先華、陳文理等董監高的海航集團聯合創始人擡頭均不再出現，僅有職務。此外，海航還在今年大幅調整了集團內部的組織架構。由原來的“集團總部-產業集團-成員企業”三級管理機構，調整為“集團總部-成員企業”兩級管理架構。

陳峰致辭稱，在這場將近兩年、曠日持久的奮戰中，在十分艱難的條件下，我們仍然保持了生產穩定、安全運行，實屬來之不易。這離不開黨和國家的親切關懷，離不開海南省委省政府、債權銀行等社會各界的支持和幫助，更離不開全體海航人的共同努力。在資金短缺，工資遲發、緩發的情況下，每一位海航人都激發了自己全部智慧和力量，敢於擔當，勇於創新，讓每一顆螺絲釘都安全牢固，讓每一次簽派放行都準確無誤，在平凡的崗位上作出了不平凡的貢獻。海航人在困難中表現出來的堅韌、擔當和對海航事業的忠誠與熱愛，讓人感動。在此，我謹代表集團黨委、集團董事會，向大家致以最崇高的敬意和最誠摯的感謝！

陳峰還在致辭中提出，2020年是海航化解流動性風險的決勝之年。我們必須清醒認識到，貫徹落實好化解流動性風險的整體方案，不僅是海航的主體責任，也是政治責任，更是海航的中心工作和總的任務。為了每一位海航人的生計，為了海航人千干萬萬個家庭，為了留住每一位海航人的人生舞台，我們別無選擇，唯有同心同意，迎難而上，全力拚搏，在有限的時間內打一場“翻身仗”，保住海航這個中華民族的世界級航空品牌，為中華民族偉大復興的“中國夢”作出貢獻等。