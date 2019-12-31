盛傳武漢爆發非典疾控中心確認27宗疑似病例

大陸網傳武漢爆發非典，並上載武漢市衛生健康委員會的緊急通告，這項通告名為《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》。武漢市疾控中心一名發言人回應香港NOW電視新聞的查詢時承認“確有此事”，目前有27宗疑似病例，並已接受隔離。

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NOW電視引述武漢市疾控中心職員稱：“我們發的不明原因肺炎，排查通知是真的，是有這個事情，目前我們好像發了一個通知，有27病例。（在醫院有沒有隔離安排？避免傳染？）對，肯定是會的，我們按嚴格的隔離措施做的，絕對不是非典型，我可以負責任的說，跟非典型肺炎是無關。（為什麼這樣說呢？現在有何證據證明跟非典型肺炎無關？）因為我們排查了，跟非典型無關，別的病原體正在排查。”

新京報今日（31日）較早時引述武漢中心醫院稱，網傳系謠言，目前尚無疑似或確診患者。新京報的報道指出，網上盛傳“武漢出現不明原因肺炎病人，疑似SARS”一事引發關注。網傳收治患者的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處工作人員向新京報記者闢謠稱，目前並無疑似或確診的患者。此外，湖北省疾病預防控制中心正在調查中。

然而網上有一份由武漢市衛生健康委員會出具的紅頭文件顯示，武漢市華南海鮮市場陸續出現不明原因肺炎病人。為做好應對工作，請各單位立即清查統計近-周接診過的具有類似特點的不明原因肺炎病人，於今日下午4點前將統計表（蓋章掃面件）報送至市衛健委醫政醫管處郵箱。

另一張網傳的聊天截圖則顯示，“武漢二醫院後湖院區確診一例冠狀病毒感染性肺炎……SARS已基本確定”。

新京報記者致電截圖中的武漢市中心醫院（原二院）後湖院區醫務處，工作人員稱，網傳出現SARS一事系謠言，目前並無疑似或確診的患者。

報道又指，湖北省疾控正在對此事展開調查，目前尚未確定是否有網傳非典型性肺炎病例，待有調查結果會在官方渠道予以公布。

有網民稱，肺鼠疫是肺炎，SARS也是肺炎，暫時未確定所謂不明肺炎是哪一種，消息有待求證，但事有湊巧，個多月前，武漢大學模式動物研究所接受記者查訪，參觀活猴實驗室，做了一個SARS紀念特輯。該網民又稱，16年前，疾控（中心）怕“不明肺炎”嚇人，改名為非典；現在輪到這些非典型的肺炎不可叫“非典”，要叫回不明原因肺炎。該網民又勸大家注意衛生。