納瓦羅：美中或下周左右簽署第一階段貿易協議

美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在周一受訪時透露稱，美中第一階段貿易協議可能會在下周簽署，但表示這將由特朗普總統或美國貿易代表萊特希澤予以確認。

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納瓦羅當天在接受福克斯新聞採訪時說：“我們可能在今後一兩個星期里簽署，我們只是正在等翻譯完成。”值得一提的是，他在採訪中還提到了一則有關中國國務院副總理劉鶴本周將訪問華盛頓簽署協議的報導，但沒有予以證實。此前，香港《南華早報》援引一位消息人士的話稱，“華盛頓方面已經發出邀請，北京已經接受了邀請。”該報道指，劉鶴將在周六率團前往華盛頓，而中方團隊預計會在美國滯留數日，直至下周中旬。就這一消息，白宮及美國貿易代表辦公室並未加以置評。

納瓦羅在福克斯新聞記者追問該報道是否屬實時提出，這個問題最好由美國貿易代表萊特希澤和特朗普總統回答。他重申：“永遠不要相信匿名消息來源的報道。聽特朗普總統或...（萊特希澤)的。” 納瓦羅稱，協議將“儘快”公布，他預計不會有任何阻礙。他還補充道，“總的來說，你需要把協議翻譯成中文，然後再檢查一遍，以使兩個版本相一致。”

納瓦羅指出，他不認為這一協議還會出現任何困難。此外，他談到，這份86頁長的協議除了包含有關保護知識產權的內容外，對強迫技術轉移來說也有了一個“良好開端”，“在彙率操縱方面也有一些好的表述”。美國總統特朗普於10月首次宣布中美達成初步貿易協議，取代雙方之前尋求達成的全面協議。美中兩國談判代表花了數周時間來敲定所謂的第一階段貿易協議。

萊特希澤在本月對外介紹稱，兩國明年1月的第一個星期簽署第一階段的貿易協議，但這將是部長級的簽署儀式。白宮首席經濟顧問庫德洛隨後提及，第一階段協議將由雙方主持談判的萊特希澤和劉鶴簽署。值得一提的是，上周，特朗普在其位於佛羅里達的海湖莊園告訴記者稱，他與中國國家主席習近平將舉行儀式簽署該協議。特朗普沒有透露更多細節，但重申協議已經敲定，現在正在進行翻譯工作。