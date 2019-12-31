華為輪值董事長發表新年致辭：生存下來是2020年第一優先

華為輪值董事長徐直軍在周二發表了新年致辭並透露稱，儘管遭遇了一些外部阻擾，華為2019年全年收入仍實現了18%的增長，達到8500億元人民幣。不過他同時預測，2020年將是華為“艱難的一年”，並指生存下來將是華為的第一優先。

廣告 繼續瀏覽後續

華為心聲社區官微在當天發布了以徐直軍名義發表，題為《華為2020年新年致辭：求生存，謀發展，砥礪奮進》的文章。徐直軍在致辭中明確，2019年，華為預計全年實現銷售收入超過8500億人民幣（約1220億美元），同比增長18%左右。儘管沒有達到年初預期，但公司整體經營穩健，基本經受住了考驗。其中，全球已有700多個城市、世界500強企業中有228家，選擇華為作為其數字化轉型的夥伴；智能手機業務保持穩健增長，發貨量超過2.4億台，穩居全球第二；華為終端雲服務（HMS）覆蓋全球170多個國家和地區，月活用戶達4億。而據華為此前公布的數據顯示，截至2019年第三季度，公司實現銷售收入6108億人民幣，同比增長24.4%；凈利潤率為8.7%。

與此同時，徐直軍在致19萬名員工的新年致辭中說，如果美國繼續限制必要的軟件（如安卓手機應用程序）和電路銷售，華為應該做好在2020年迎接類似打擊的準備。今年5月，特朗普政府將華為列入“實體清單”，稱其對美國國家安全構成威脅，此後華為做出回應，包括動員數千名工程師開發美國關鍵零部件的替代品，並保持工廠運轉等措施。徐直軍在致辭中還提到，要主動規畫隊伍的梯隊化建設，幹部隊伍要保持10%的淘汰率。他說，有些支持部門甚至運營部門將被合並或縮減，員工可能會被重新分配到其他部門。

面對新年的來臨，他在2019年的最後一天在展望未來時指出，“生存將是我們的第一要務。沒有了2019年上半年的快速增長與下半年的市場慣性，除了自身的奮鬥，我們唯一可依賴的是客戶和夥伴的信任與支持。” 在徐直軍看來，生存下來是華為的第一優先，華為要繼續堅持以客戶為中心，以奮鬥者為本，持續為客戶創造價值。他同時還對華為提出了保增長、提能力、優組織、控風險四個要求。在致辭最後，徐直軍表示，困難是更大勝利的前奏，挑戰是堅強隊伍的磨刀石。他稱，“美國政府對華為的遏制是戰略性的、長期的。對華為來講，卻是一次很好的自我激發、強身健體的機會，使我們更團結、更有戰鬥力，能夠更好地應對未來的挑戰。”

徐直軍並總結稱，“千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風。”值得一提的是，華為創始人兼首席執行官任正非近日在接受《華爾街日報》採訪時也談到，華為不需要美國撤銷實體清單，“實體清單永遠保留好了，沒有美國也可以生存很好。但是我們仍然會擁抱全球化的，美國公司供應器件，我們歡迎；如果沒有供應，我們也能生存下來。 ”同樣就該公司方面消息，有來自中國媒體報道顯示，12月26日，華為全資子公司杭州華為企業通信技術有限公司高管出現變更，華為輪值董事長郭平卸任法定代表人、董事長，由田興普接任。此外，孟晚舟退出董事，新增董事龐雲光。