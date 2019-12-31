葉劉淑儀爆料行政會議一度想集體請辭遭林鄭拒絕

行政會議成員葉劉淑儀29日首次披露，被視為香港政府最高層“顧問團體”的行政會議，曾一度想特首林鄭月娥提出集體請辭的想法，但遭到林鄭拒絕。葉劉淑儀接受議價電視台的訪問時透露，有一個行政會議成員（非正式地）告訴林鄭月娥，如果對安定局勢有利，行政會議集體請辭也毫不介意。

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葉劉說：“如果辭，都系總辭，集體負責嘛”、“我們不介意的，如果我們總辭幫到忙”。她引述林鄭指，行會成員只屬邊緣角色，“只是給意見，要問責，幾時輪到行會成員？”

香港的行政會議，屬於港府一個諮詢架構，實行集體問責以及保密制度。林鄭2017年上台時，委任了目前的16名非官守成員，其他官守成員則包括政府的司局長。

當被南華早報追問有關集體總辭的說法時，葉劉淑儀說，這只是“我們行會成員之間的一個學術性討論”而已。南早之後曾向其他兩名成員接觸，他們都承認曾經討論過集體請辭。

葉劉較早前曾經公開表示，如果有助局勢，政府可以考慮對目前司局長人選作出少許的更動，“不但可以達到問責的要求，而且還可以平息公眾的不滿”。但她同時說，站在政府考慮的角度，如何找到適當的人選填補因為問責而騰出的官職，才是問題所在。

身兼新民黨主席的葉劉淑儀，在最近的區議會選舉中，所有黨員全軍覆沒，她事後埋怨是政府害了她。葉劉淑儀接受有線電視訪問時說，6月時曾致電政府查詢會否讓步，獲告之不會，惟林鄭在6.12發生衝擊立法會後兩天宣布暫緩，葉劉形容自己“被跣（被騙而滑了一交）”，但她指林鄭公布暫緩決定前有向她解釋原因。

葉劉淑儀在訪問時說：“我當然有問政府（是否堅持修例）啦，我打去問‘喂，會不會退呀？’﹙政府﹚說不會。我知道，我是被跣了。”

不過葉劉淑儀6月16日接受傳媒訪問時卻指出，她對政府暫緩修例的決定感到失望但會接受，並相信行會召集人陳智思等人並非預知暫緩而搶先爆料，“不是跣我們”，但認為修例爭議惹起市民擔心及商界損失，林鄭應該向市民道歉。

從當時政府“不是跣我們”到今天新民黨在區議會全軍覆沒後埋怨“被政府跣”，不知道葉劉淑儀哪個時候講的話才是真心說話。