駐港部隊忽然三軍演習宣稱是“全面檢驗防務能力”

駐港部隊舉行三軍聯合演習，圖為數名解放軍搭乘登陸艇在維港海外，不遠處也有一艘護衛艦

駐港解放軍部隊上周五在香港維多利亞港海空進行一次聯合海空巡邏演習，此舉被視為向反政府的激進分子發出警告。參與演習的包括戰艦、登陸艇以及武器裝備的直升機、步兵和特種部隊。

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是次被駐港部隊稱為“第四季聯合海空巡邏”的演習，雖然在12月27日舉行，但有關細節和演習的實況視頻，卻在星期日的部隊官方微博和央視播出。央視宣稱這次演習是由陸海空三軍部隊齊出動，依託巡邏任務展開多項實戰化課目演練。駐港部隊的官方微博的視頻網址是：https://www.weibo.com/tv/v/In0QpxOQo?fid=1034:4454846099816474

香港搭乘渡海小輪的乘客在上周五都曾在維港目睹四艘中國海軍艦隻，其中包括一艘056型飛彈護衛艦“欽州號”，以及兩艘074型登陸艇。

駐港部隊回覆南華早報的查詢時表示，這是一次“例行演習”。但該報引述軍事專家稱，演習顯然是向香港激進示威者發出訊息。香港的解放軍軍事專家宋中平說，駐港部隊的聯合演習旨在顯示有能力應付任何的“恐襲”，以免危害香港的穩定。

根據宋表示，北京官員稍早前稱，香港正滑落一個恐怖主義的深淵，而警方在這個月又搜獲多種武器，包括手槍等，他說北京又對美國通過立法保護示威者感到憤怒。宋說：“北京不能容忍美國的干預，也不能容忍香港發生恐襲。”這名經常在鳳凰衛視出鏡的軍事評論家指出，駐港部隊有兩大任務，一是對付恐怖主義，另一就是保衛國家領土完整，“因此解放軍展露肌肉的目的已經很清楚了”。

央視周日播出的演習的電視新聞畫面顯示，解放軍部隊從一架Z-9直升機吊下登上一艘登陸艇，他們均配備新的頭盔和機槍。

護衛艦的副司令葉某告訴央視，這次演習包括聯合搜救行動，護航以及拘捕活動，“於過去演習比較，這次肯定更具挑戰性，因為時間更長，而且參與的軍隊人數也較多，幾乎與真正的作戰情況差不多”。

駐港部隊展露肌肉已是一周來的第二次。在聖誕前夕，央視播出一段視頻顯示駐港部隊進行實彈射擊演習，由欽州號戰艦率領，地點在南海某處。

澳門的軍事專家黃冬認同上周五的演習，目標是針對激進的示威者，但在南海的演習，似乎是以台灣民進黨為針對的目標。台灣即將在1月11日舉行總統大選，立場偏向台獨的民進黨總統蔡英文正尋求連任。

黃同時指出，056型飛彈護衛艦在兩次演習所扮演的領頭羊角色，而其上一代的037-II戰艦也曾參與1995至1996年的台海危機，當時北京試圖以展露軍事力量左右台灣的大選。

黃說：“台灣軍方控制南沙太平島，那也是南海唯一有食用水供應的島嶼，因此駐港部隊展露實力，是向台北發出某種的警告。”