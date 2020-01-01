不明肺炎令人憂 武漢警方傳喚“轉發謠言”者招人怨

武漢一海鮮批發市場爆發原因不明的疫情並傳言是SARS，使得一段時間以來人心慌慌。武漢警方新年元旦卻宣布抓捕所謂在網上“散布、轉發謠言”的人，引髮網民不滿。

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武漢去年12月以來傳出發現27宗不明原因肺炎疫情，其中7個病例嚴重。1月1日，武漢的華南海鮮市場宣布休市整治。該市場位於武漢市江漢區，距離漢口火車站只有1.3公里。

據大紀元網站報道：就在民眾急需了解更多疫情信息的時候，武漢市公安局卻在新年1月1日透過官方微博“平安武漢”通報說：有8人在未經核實的情況下，“散布、轉發謠言”，“造成不良社會影響”，已被公安機關傳喚處理。當局迅速抓人，但通報並未提及“謠言”的具體內容，也未公布相關處罰內容。

據報道：早前，網路盛傳多張武漢當地醫護人員聊天室截圖，有人稱確定不是流感，還有人稱武漢市第二醫院後湖院區已有病例確診為SARS冠狀病毒，病人已被隔離，請大家注意，務必做好防護。

有網民不滿地表示：“當年非典（SARS）時期也是這樣，開頭幾個月捂蓋子、刪帖子，還官方闢謠，可結果呢……” “不公布官方消息，也不許討論小道消息。老百姓除了閉嘴，還能做什麼？”、“民眾傳謠還不是（因）官方一天了都沒有說法，這也怪大家嗎？我說話的權利沒有，連知道真相，恐慌自救的權利還沒有嗎？”

“網上已經傳的沸沸揚揚上了熱搜後政府才發聲，為什麼不能第一時間告訴市民發生了什麼，要注意什麼，採取了什麼措施……這樣自然沒人會傳了，傳的原因是大家不知情！””

不少人提起：03年非典（SARS）爆發時中國官方也曾經“闢謠”，封殺消息：“當年非典（SARS）時期也是這樣，開頭幾個月捂蓋子、刪帖子，還官方闢謠，可結果呢……”、“非典疫情那時候，國家及地區瞞報疫情數量，後來疫情蔓延，國際社會都看不下去了。” “03年當時捂着消息掛了好幾百，撤了多少人呀？幾百人是多少家庭，還有好多醫護人員。”、

也有人諷刺當局：“治不了（肺炎）……還治不了你們？” “只說8人造謠傳喚，行！造謠的內容呢？圖片也行……捂着被子執法什麼行為？這是執法透明？”“抓的倒是挺快啊！”

還有微博大V留言：“汶川地震時抓散布不實信息的人，北京非典時抓散布不實信息的人，武漢肺炎又抓散布不實信息的人，天災人禍的時候你們首先想到的永遠不會是調查真相和原因、做好救治防範，你們永遠最先做的永遠都是抓人和控制輿論，能要點臉嗎？”