元旦伊始警方旺角第一彈“賀新年”今部署6000人嚴打遊行滋事者

元旦倒數不久之後，警察即在旺角彌敦道上發射2020年的第一枚催淚彈

2020年才過了凌晨不久，香港警察已經迫不及待在旺角街頭髮射第一枚催淚彈“祝賀”新年來臨。在此同時，警方據報派出6000警力負責維持今日的元旦大遊行，並同時發出警告，將絕不手軟嚴打遊行的滋事者。

廣告 繼續瀏覽後續

自從8月31日警察在旺角太子港鐵站暴力執法傷及多名示威者，甚至有示威者當場被打死的傳聞，每逢月底最後一天，市民都會自發到該車站獻花，有人甚至將車站出口外布置成為靈堂，但每次都遭到警察清場驅趕。除夕夜當大批市民到該車站獻花時，防暴警突然從旺角警署衝出拆毀花壇，以胡椒噴霧亂射巿民，更無理追捕向巿民派鮮花的青年，釀成交通意外。

踏入零時剛過了倒數進入2020年不久，警方於彌敦道及登打士街一帶發射多發催淚彈，據蘋果日報報導，與朋友相約在附近吃飯的作家鄧小樺，被催淚彈擊中眼角，血流披面。她稱當時位處行人道上，身邊只有街坊並無示威人士，警方卻刻意向行人道上發射，感慨警方於新年伊始便對市民送“大禮”。

此外，為了對付由民陣今天發起的元旦大遊行，南華早報引述消息指出，警方將出動6000名警察執法維持治安，而警務處長澤誓要採取鐵腕政策，捉拿滋事者歸案。

民陣召集人岑子傑早前呼籲民眾踴躍加入遊行展示團結，他在指控政府向支持反修例運動的個人和團體進行秋後算賬的同時，又呼籲激進者不要在遊行者不要向任何設施或商店進行破壞活動。

南早引述內幕消息指出，警方將在肇事者在商場進行破壞之前採取果斷行動。警方一名消息人士說“我們將提高警覺採取行動”。

警務處長鄧炳強在香港警方的面書網頁上的視頻中說：“如果你們使用暴力，你們得不到社會大眾的支持。我們警察將盡我們所能將你們繩之於法。我們將加強執法，市民不應該以身試法。”

鄧又呼籲市民不要對暴力姑息或為暴力掩飾，我們來年將面臨很多的挑戰，但我們並不孤獨，很多香港人支持我們，很多機構也支持我們，請你們跟我們站在一起。

鄧炳強的講話顯然有點昧於現實，因為根據多項民意調查，港人對警方的信任度，幾乎有一半給予零分，警察也是全港紀錄部隊中，最不受歡迎的隊伍。此外，中文大學最新的民調顯示，有接近差不多一半人可以接受為了爭取公義而違法，鄧某聲稱“很多香港人支持我們”，似與現實不符。而根據華盛頓郵報報導，多個專家在審核了香港警察執法的視頻之後表示，香港警察執法有70%是使用過度暴力。