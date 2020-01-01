全球38個政教領袖聯署關注香港警暴林鄭稱“國際受到蒙蔽”

全球至少38名來自18個國家的國會議員及宗教界等人士，於香港時間1月1日凌晨，聯署向香港特首林鄭月娥發出公開信，就聖誕期間的香港警暴問題表達嚴正關注，要求她指令警隊克制，尊重港人和平示威的權利，並促請林鄭月娥推動政改。聯署信又稱，倘若港府一意孤行，他們不排除成立一個國際性的獨立調查委員會調查香港警察暴力問題。

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港府回應有關聯署信指出，有關言論偏頗及誤導，必須嚴正反駁，強調警方不會主動採取行動，而只會在示威者參與違法活動時，才使用適當及相應武力，並堅決反對由國際社會設立國際獨立調查機制。

特首林鄭月娥在灣仔警察總部探望警隊時說：“全港的市民，甚至國際上現在被蒙蔽，批評警隊的人士，他們早晚都會知道，香港這支卓越的警隊是香港特別行政區最大的資產之一。”她又說，香港警隊得到中國領導人習近平和很多中央官員的支持和敬意，“不要說14億人，是大家的後盾”。

包括剛卸任英國下議院議長白高漢（John Bercow）在內至少38名來自18個國家的政治和宗教領袖，聯署公開信呼籲林鄭月娥指令警方保持克制，尊重市民和平示威的權利，“在處理任何真正的犯罪行為時，要採取合乎比例的應對方式”。信中促請林鄭行使其權力和負上責任，“解決香港人的不滿情緒，尋求真正令香港走出危機的方法”，同時要讓香港警隊受到控制，進行問責。

另外，信中亦敦促林鄭推動政制改革，重視11月區議會選舉結果及高投票率所帶出的訊息。聯署信認為，如果林鄭錯過紓緩危機的機會，只會為香港帶來更多苦難、恐懼、暴力和不穩，令國際社會更多人支持制裁侵害人權的香港官員。內文其中一段寫道：“香港是偉大的國際城市、是重要的國際金融和貿易中心，也是通向中國和亞洲其他地區的重要門戶。如果香港失去這個角色，並因鎮壓而聲譽掃地，那將會是一場悲劇。”

聯署信上簽名的人士來自美國、英國、澳洲、加拿大、馬來西亞、南韓等至少18個國家，除白高漢外，還包括香港監察（Hong Kong Watch）贊助人奧爾頓勳爵（Lord Alton of Liverpool）、英國前外相聶敬偉（Malcolm Rifkind）、立陶宛國會議員阿頓梅納斯（Mantas Adomenas）；亞洲地區方面，聯署人包括南韓前人權大使李鍾勳（Jung-Hoon Lee）、亞洲主教團協會主席貌波（Charles Maung Bo）等。

林鄭面對國際的關注，卻擺出一副全球皆醉我獨醒的態度，她說：“我們亦相信，正義永遠站在我們這邊，儘管現在仍然很困難。我知道鄧炳強（警務處長）上任後，真的是不眠不休，我相信這些努力。全港的市民，甚至國際上現在被蒙蔽，批評警隊的人士，他們早晚都會知道，香港這支卓越的警隊是香港特別行政區最大的資產之一。我可以對大家說，我在述職期間，習近平主席亦是公開表示對大家的支持，私下很多中央官員都對大家表示敬意，不要說是十四億人，是大家的後盾。”