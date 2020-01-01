柯文哲談《反滲透法》：問題在於人民對政府不信任

台灣立法院在周二經過三讀後通過了備受爭議的《反滲透法》。對此，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲在周三受訪時表示，《反滲透法》的標題不會有人反對，由誰來界定的才是問題，人民對政府沒有信任感才是問題。

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台灣立法院在周二經過了近5個小時的表決後，通過了備受爭議的《反滲透法》，根據該法律規定，“任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。”就這一事件，柯文哲隨後在接受採訪時指出，今天法令訂出來，是大家都可以遵守，但是誰對、誰錯，應該有明文規定，不是由某一個人決定對錯，決定有沒有違反規則 。他說，“現在說沒有禁止拜媽祖，也許有一天他說你拜錯了，這一尊不行，要這一尊才行，可能要白沙屯媽祖，不能拜大甲的，又或是還是新港奉天宮的不能拜，都是他在講。”

柯文哲強調，要講清楚，《反滲透法》那個標題不會有人反對，但稱，“那個大帽子誰敢反對，禁止外國勢力介入台灣選舉政治”，問題是由誰來界定的才是問題，所以不是法的問題，是人民對政府沒有信任感，這才是問題。此外，他還舉例說，就像是雙子星之前的得標廠商，不可以說經濟部說不是中資，結果投審會又說是中資；愛奇藝轉播台北市府跨年晚會，結果文化部、陸委會也打來說是中資，那不然就明講中資不能轉播台北市的跨年晚會，所以變成由他來解釋，這沒有人受得了。柯文哲談及，他是一個很守法的人，只要講清楚規則，就照規則做，不能每天規則變來變去，並稱“我受不了”。

同樣就這一話題，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜在臉書帖文批評民進黨運用多數暴力，在選前10天，強行通過《反滲透法》，他強烈譴責並說是“中華民國憲政史上恥辱的一天。”韓國瑜的帖文提到，《反滲透法》從11月25日提出草案至今，只有短短的37天，沒有給予社會大眾討論的機會，完全違反正當法律程序，程序上應屬違憲。他並稱，《反滲透法》的內容也不忍卒睹，更可怕的是以模糊不清的法律規定入人於罪，根本就是戒嚴時期懲治叛亂條例的“借屍還魂”，沒有戒嚴之名，卻有戒嚴之實。

韓國瑜表示，若他當選總統，一定聯合立法院的多數先停止《反滲透法》的效力，重新審查這個沒有經過妥善審議的惡法，重新研究有無立法的必要；究竟是應該採取時代力量黨團建議的登記制，還是民進黨以多數暴力通過的“戒嚴復辟、嚴刑峻法”制？另據中央社報道，親民黨總統候選人宋楚瑜周三參加國父紀念館元旦升旗後接受媒體聯訪時，4次表達抗議強行通過反滲透法，他說，“向民進黨、特別是總統蔡英文提出強烈抗議。”

民進黨方面，蔡英文在周二提出，反滲透法是反滲透不是反交流；兩岸正常交流原本就不會牽涉到這些行為。無論是經商求學、往來互動，以及言論自由，都不會受到反滲透法的影響。她稱，有些人用以訛傳訛、危言聳聽的做法，扭曲反滲透法，應該要適可而止。台內政部還稱，“《反滲透法》可補充現行選舉罷免法、政治獻金法及遊說法未規範境外敵對勢力藉在地協力者從事政治相關活動情事的不足，將有效強化民主防衛機制。”

北京方面，國台辦發言人朱鳳蓮周二回應稱，民進黨當局為了謀取政治和選舉私利，大搞“綠色恐怖”，破壞兩岸交流交往，製造兩岸敵意對抗，傷害兩岸人民感情，嚴重損害台灣民眾福祉利益。島內各界人士強烈譴責、堅決反對民進黨當局倒行逆施，對民進黨當局破壞台海和平穩定的後果表示深切憂慮。