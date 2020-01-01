武漢爆不明原因肺炎台灣針對三座直航機場實施登機檢疫

中國湖北省武漢市昨天爆發27例不明原因肺炎，其中7例病情嚴重。由於兩岸往來頻繁，台灣疾病管制署立即宣布，即日起針對武漢直航台灣三座機場：桃園、松山、高雄的入境班機，每周共十二班次，進行登機檢疫，希望將疫情阻絕於境外。

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這次在武漢爆發的不明肺炎病例，主要癥狀是發燒，少數病人呼吸困難，呈雙肺浸潤性病竈。武漢醫院院方人士表示，目前不能斷定是不是SARS病毒，呼籲民眾不必恐慌。

台灣疾管署昨天上午以電子郵件向大陸疾控中心查證，陸方在傍晚四點半響應，表示已經派專家前往武漢，進行病原檢測及感染原因調查，承諾如果有進一步消息，將立即通知台灣。

台灣初步採取的「登機檢疫」措施，是在飛機抵達台灣的機場，旅客尚未下機前，由檢疫人員登機評估旅客健康，如果旅客有發燒、咳嗽、呼吸急促等癥狀，立即由檢疫人員協助就醫；沒有這些癥狀的旅客，可以下飛機接受常規的機場檢疫。台灣這項「登機檢疫」措施要實施多久，目前還沒有訂出截止日期，將看大陸的疫情發展而定。

台灣國家衛生研究院「感染症與疫苗研究所」名譽研究員蘇益仁表示，中國大陸自從歷經SARS疫情後，檢驗技術愈來愈進步，若要檢測這次病毒，不論設備技術都不是問題，即使是SARS也能在兩到三天內驗出。為什麼到現在還沒有消息，他推測，或許是遇到不明的病因。

他說，中國的檢驗結果要是再過一兩天都還沒出來「就很奇怪」，屆時台灣應派防疫團隊實地了解疫情狀況和嚴重性，採取必要的防疫措施。

台灣疾管署表示，到目前為止，鄰近國家地區，只有台灣優先針對武漢進行登機檢疫，這是因台灣和中國大陸往來比較密切，更需要謹慎。

疾管署也說，未來如果真的有疑慮，不排除派團前往中國訪查，實地了解疫情，但仍須徵得中方同意。