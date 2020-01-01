武漢肺炎“不尋常”港府加強入境監察專家疑是動物傳人病毒

由於武漢目前已發現27宗不明肺炎病例，其中7宗病情嚴重，香港特區政府宣布採取三項應對措施，包括加強出入境健康監察。香港大學微生物學系講座教授袁國勇在記者會上表示，根據目前情況了解，不明肺炎的感染率達到25%，並不尋常，他懷疑與動物傳人病毒有關。

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湖北省衞生健康委員會今日公布有關武漢市出現的肺炎病例群組個案，根據公布，武漢市近期確診多宗肺炎病例與當地一個海鮮市場“華南海鮮城”有關。武漢市衞生健康委員會（衞健委）亦已展開調查，目前已發現27宗病例，其中7宗病情嚴重。個案的病徵主要是發燒，少數病人出現呼吸困難。目前，所有病人均已接受隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察都正在進行中。

香港食物及衞生局局長陳肇始31日與袁國勇等專家出席記者會，宣布採取三項措施應對武漢出現的情況：（一）衞生防護中心會於出入境口岸加強健康監察措施，轉介懷疑個案到公立醫院接受隔離治療；（二）醫管局已通知前線醫護人員提高警覺，安排懷疑個案接受隔離治療，及儘快安排化驗測試；（三）衞生署亦會致函各私家醫生及私家醫院，加強留意及轉介懷疑個案。

陳肇始在記者會上表示，由於袁國勇教授對武漢市肺炎群組個案作出的評估認為“情況並不尋常”，加上香港與武漢兩地交通頻繁，而且目前正處於假期，兩地人員交流更比平常要為緊密，因此香港必須提高警覺。

她說，醫管局急症室也要提高警覺，並已經通知所有醫護人員，對於求診病人如有發燒或呼吸道疾病的徵狀，要提高警覺，並且要加強監察，包括實驗室的測試，而衞生防護中心亦在各個不同的口岸包括機場、高鐵等，因為那裡有武漢的航班或火車往來，會加強對於有發燒的人士或這方面的監察。

國際知名微生物專家袁國勇表示，中國疾病預防及控制中心已派員到武漢，相信1至2日內有結果。今次所有病人曾到街市，使用抗生素也無效，相信不是典型或非典型細菌，病人白血球不高、淋巴細胞低，相信是爆發病毒，且很大機會由動物傳染到人身，促請港府加強監察，特別隔離從武漢來港及曾到街市的人士。

根據蘋果日報報導，驚爆肺炎疫情的華南海鮮城昨有身穿白色衣服的人員消毒，但市場31日照常營業，顧客較往常少。