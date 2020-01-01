蓬佩奧呼籲北京釋放成都秋雨教會入獄牧師王怡

美國國務卿蓬佩奧周二通過推特呼籲，敦促北京釋放近日被指因煽動顛覆國家政權罪等罪名，被判處入獄9年的成都秋雨教會牧師王怡。美國國務院亦發表聲明，呼籲中方立即無條件釋放王怡。

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蓬佩奧在當天通過推特寫道，“我對成都秋雨家庭教會領袖王怡牧師以羅織的罪名被秘密審判並被判處九年監禁感到震驚。北京必須立即將他釋放並結束對基督徒和其它所有宗教群體成員不斷加劇的壓迫。”與此同時，美國國務院發言人摩根·奧特加斯也就王怡被定罪發表書面聲明。聲明指出，“我們對成都秋雨聖約教會領袖王怡牧師，因與和平呼籲宗教自由有關而被秘密審判和判處九年監禁感到震驚。我們呼籲立即和無條件將他釋放。”該聲明稱，“王怡牧師最初在對成都這家最大的未登記教會進行的大規模打壓期間，於2018年12月9日與幾十名會眾一同被捕。他以羅織的‘煽動顛覆國家政權罪’和‘非法經營罪’在12月26日受到閉門審判並被判決罪名成立，審判期間沒有辯護律師在場。”

此外，美國國務院的這份聲明還表示，“這是北京變本加厲壓制中國基督徒和其他宗教群體成員的又一例證。我們繼續呼籲北京遵守其國際承諾及其自身憲法所許下的諾言，推動所有人的宗教自由，包括少數民族和宗教群體成員以及那些在政府許可的官方機構之外進行敬拜活動的人。”自特朗普上台以來，由他領導的美國政府在外交及人權事物上突出關注有關維護和促進宗教自由的努力，美國政府也接連多次舉辦了多次“保護宗教自由全球呼籲”會議。2018年12 月9日，中國家庭教會、成都秋雨聖約教會信徒遭大規模抓捕。有報道顯示，該教會100 多名教徒、同工被公安部門傳喚約見，其中約 30 人被刑拘。秋雨聖約教會在當年 9 月被當局通知是非法教會。

據了解，該教會於 2005 年由王怡創辦，2018年 9 月中國政府公布新修訂的《宗教事務條例》後，王怡曾公開表示有關條例“是一部與數千萬公民的宗教自由和良心自由為敵的非法之法”，聲言會和平地拒絕。現年46歲的王怡曾是人權律師、憲政學者、作家、知名的公共知識分子，近10年來最為人熟知的身分系地下家庭教會牧師。他此前也曾因就自由主義與中國憲政史轉型方面研究與寫作，被《南方人物周刊》評為最有影響力的公共知識分子。成都市中級人民法院在2019年12月30日就王怡案宣判，指他犯有煽動顛覆國家政權罪、非法經營罪等數罪，判處有期徒刑九年，剝奪政治權利三年，並處沒收個人財產人民幣五萬元。