區議員引述消息一港人從武漢返港疑患肺炎個案已被隔離

據蘋果日報引述消息報導，屯門醫院收到來自武漢肺炎懷疑個案，患者前往急症室求診及正入住該院隔離病房。衞生署和醫管局在截稿前仍未回覆傳媒的查詢。

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報導指，屯門區議會富泰區區議員何國豪指經屯門醫院工作的護士證實，目前的確已接收一宗懷疑肺炎個案，患者為香港人，早前由武漢返港，正入住該院隔離病房，未知其他詳情。

報導又引述醫管局消息人士指，屯門醫院本周二（31日）接收一名出現上呼吸道感染病徵本地女病人，她較早前曾赴武漢，現正隔離治療，經初步測試對“沙士”及禽流感呈陰性反應。目前未悉兩者是否同屬一人。

湖北省武漢市近日錄得最少27宗不明原因肺炎，均診斷為病毒性肺炎或肺部感染，其中7例病情危重，大部份病例是武漢華南海鮮批發市場的商戶，惹來沙士重臨恐慌。而據香港傳媒報導，該海鮮批發市場同時還有多個店鋪出售山珍野味。

香港食物及衞生局局長陳肇始早前會見傳媒時表示，已就事件與內地相關部門保持聯繫，要求香港衞生防護中心及醫管局提高警覺，包括加強實險室層面的檢驗；衞生署亦已通知全港私家醫院及私家醫生，一旦發現可疑個案要即時轉介。

香港大學國際知名微生物專家袁國勇教授早前指出，從初步判斷，屬於不明肺炎的傳播“極不尋常”，極可能是動物病毒傳人的結果。