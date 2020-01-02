印度尼西亞抗議中國海巡艦駛入該國專屬經濟海域

印尼外交部就一艘中國海巡艦，日前進入印尼北部納土納群島的印尼專屬經濟海域，向中方提出抗議，批評北京的行動侵犯印尼主權。此前，印尼當局曾在近日召見中國駐印尼大使肖千，並對此表達強烈抗議。

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近日，印尼外交部緊急召見中國駐印尼大使，表達強烈抗議，並提出正式抗議照會。印尼官方發布的聲明稱，“中國以其漁民長期在該‘專屬經濟區’活動為由，稱它擁有有關海域的主權……這沒有法律依據，也未得到1982年《聯合國海洋法公約》的承認”。印尼方強調，不接受中國聲稱對南海一處有爭議地區擁有主權，批評有關說法沒有法律根據。

印尼外交部表示，中方一直聲稱擁有有關海域主權，印尼認為說法沒有法律根據，重申印尼並非南海主權聲索方，而且在司法管轄權方面沒有與中國重疊。根據印尼海事安全局記錄，去年12月19日至24日，至少有63宗中國漁船非法進入納土納海域非法捕魚，有數十艘中國海警船保護。另據印尼媒體《雅加達郵報》報道顯示，印尼外交部、印尼海事安全局、印尼海洋事務與漁業部正在密切協調此事，要維護印尼在專屬經濟區的權利。

同樣就這一事件，中國外交部發言人耿爽日前回應稱，中國漁民一直在中國南沙群島有關海域進行漁業生產活動是合法合理，中國海警船在有關海域維持海上秩序，保護本國人民的正當權益。中方願意與印尼繼續通過雙邊對話，妥善管控分歧。據了解，納土納海域是著名的石油和天然氣蘊藏地。