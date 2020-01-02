台陸委會主委：台商遵守大陸法律做生意 不涉反滲透法

台灣陸委會主委陳明通在周四重申，台商在中國大陸從商當然必須遵守當地法令，他說，只要沒有接受滲透來源指示政治獻金、遊說等行為，就不會有違法疑慮，並稱，“反滲透法是反滲透，不反交流”。

廣告 繼續瀏覽後續

針對這一爭議性法律的生效，陳明通強調，《反滲透法》只針對受境外敵對勢力指示、委託或資助，而違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉的不法行為，並稱“反滲透不是反交流”。據中央社的報道顯示，針對媒體記者提問，許多中國大陸台商協會章程都載明，接受中國國務院台灣事務辦公室或地方台辦指導，且須遵守中華人民共和國法律等，台商協會成員若涉及政治獻金是否有違法疑慮。

陳明通回答說，台商在大陸做生意，當然要遵守有關做生意的法規，例如環保法規、五險二金等，“但如果派你回來進行政治獻金，就傷及國家主權”，只要把握這個精神就可以放心。他說，正常從商、求學、宗教、表演藝術交流都沒問題。另有媒體追問，條文提及“滲透來源是指境外敵對勢力政府、政黨之組織、團體等，所設立或實質控制的組織、機構、團體或其派遣之人”，台當局將如何界定其中的“實質控制”。陳明通對此回答稱，以陸資而言，“實質控制”的定義在相關法規都有規定，個案涉及司法舉證，他不便評論。

同樣就這一話題，國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜近日在臉書帖文批評民進黨運用多數暴力，在選前10天，強行通過《反滲透法》，他強烈譴責並說是“中華民國憲政史上恥辱的一天。”韓國瑜的帖文提到，《反滲透法》從11月25日提出草案至今，只有短短的37天，沒有給予社會大眾討論的機會，完全違反正當法律程序，程序上應屬違憲。他並稱，《反滲透法》的內容也不忍卒睹，更可怕的是以模糊不清的法律規定入人於罪，根本就是戒嚴時期懲治叛亂條例的“借屍還魂”，沒有戒嚴之名，卻有戒嚴之實。

韓國瑜表示，若他當選總統，一定聯合立法院的多數先停止《反滲透法》的效力，重新審查這個沒有經過妥善審議的惡法，重新研究有無立法的必要。北京方面，國台辦發言人朱鳳蓮周二回應稱，民進黨當局為了謀取政治和選舉私利，大搞“綠色恐怖”，破壞兩岸交流交往，製造兩岸敵意對抗，傷害兩岸人民感情，嚴重損害台灣民眾福祉利益。島內各界人士強烈譴責、堅決反對民進黨當局倒行逆施，對民進黨當局破壞台海和平穩定的後果表示深切憂慮。