哈佛一中國訪問學者被控盜竊生物樣本 法官要求不得保釋

美國波士頓聯邦法官在周一裁定，依據掌握證據，哈佛大學一名中國籍訪問學者兼癌症研究員試圖非法走私、盜竊哈佛大學一醫學中心實驗室內的研究樣本到中國。法官認為，因擔心其有潛逃風險，這名29歲的被告不予保釋。

廣告 繼續瀏覽後續

綜合各方消息顯示，涉案的是一名叫鄭竈松的29歲哈佛大學中國訪問學者。鄭竈松在2019年12月10日準備登上從波士頓直飛北京的海南航空482航班時，美國海關官員把他拉到一邊。而在他的託運行李中，美方人員在一個塞在襪子里的塑料袋中發現了他們要找的東西：21個裝着棕色液體的小瓶，它們是癌細胞的樣本。根據法庭文件顯示，這些都是鄭竈松被指從哈佛大學貝絲·伊斯雷爾女執事醫療中心(Beth Israel Deaconess Medical Center)的實驗室中拿走的。據悉，鄭竈松曾是廣州中山大學一名年輕有為的醫科博士生，專門研究膀胱癌和腎癌。去年，他獲得了哈佛大學贊助的赴美留學簽證，在該實驗室的病理學擔任訪問研究生。

據《紐約時報》報道，在接受審問時，鄭竈松承認，其中的8個樣本是他竊取的，另外11個樣本則是根據同事的研究複製的。他本人表示，原計畫回到中國後，會把這些樣本拿到中山大學孫逸仙紀念醫院，以自己的名義在中國發表研究結果，從而促進自己的事業。值得一提的是，鄭竈松在預備登機返回中國前，美海關部門就已經接到警告，認為他是“攜帶未申報生物材料出境的高風險人物”，並在航空公司的行李室檢查了鄭竈松的行李。被海關人員扣下後，鄭竈鬆起先表示這些樣本一點也不重要，和他的研究沒有關係，被指試圖轉移對這21個小瓶的興趣，後來又說是朋友托他攜帶回中國的，與他自己無關。對此，負責調查此案的美國聯邦調查局探員斯派斯(Kara Spice)聲稱，“鄭無法解釋他離開美國時為什麼要把這些藥瓶藏在託運行李的襪子里，”不久後，鄭竈松承認偷了材料。

法庭文件顯示，鄭竈松以前在美國的室友、同為醫學研究員的李家林（音譯）告訴調查人員，前者已經把自己所有東西打包，準備乘坐12月9日的航班離開，這表明他不打算返回美國。李家林還指出，曾在貝絲·伊斯雷爾女執事醫療中心同一間實驗室工作的另外兩名中國研究人員劉磊（音）和麗娜·莫（Leina Mo，音）也曾設法將生物材料偷運到中國而未被抓獲。在周一的聽證會上，波士頓地方法官戴維·亨尼斯(David Hennessy)批准了檢方提出的關押鄭竈松、不許保釋的要求，並指出這起盜竊案似乎得到了中國政府的支持。據悉，儘管鄭竈松的案件是圍繞哈佛大學的實驗室展開的第一個案子，但報道指美國聯邦官員正在調查數百起訪問科學家涉嫌盜竊知識產權的案件，他們被指幾乎都是中國公民。

2019年4月，美國著名的德州大學MD安德森癌症研究中心驅逐了3名中國研究人員，原因是他們涉嫌將研究數據竊取回中國。9月，一對華裔科學家夫婦被指從他們工作了10年的俄亥俄州哥倫布市、全國兒童醫院(Nationwide Children’s Hospital) 盜取了當地開發的技術，用其在中國申請了專利，並在中國和美國成立了生物技術公司，銷售的技術與兒童醫院研究所的技術一模一樣。而針對鄭竈松案，美國聯邦調查局局長克里斯托弗·雷(Christopher Wray)提出，這些研究人員是“非傳統的情報收集者”，在中國政府的命令下行動。他說，這是一種集體行動，“以我們的利益為代價，為了他們的經濟發展行竊取之事。”

此外，哈佛大學發言人牛頓(Jason a . Newton)就該事件回應稱，哈佛從2018年9月4日開始為鄭竈松提供簽證。他說，鄭竈松在貝絲·伊斯雷爾女執事醫療中心的工作結束後，簽證支持就終止了。涉事醫療中心並在聲明中指出，他們正在配合調查。處理此案的檢方人員還介紹稱，目前對鄭竈松的調查仍在繼續。當局也正在等待小瓶測試結果，如果確認這些瓶子是從實驗室盜走的，鄭竈松將面臨更多指控。他們並警告稱，鄭竈松可能會被指控偷運盜竊物資以及盜竊商業機密，這兩項罪名可能會為他帶來高達10年的刑期。