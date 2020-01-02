抗議警察無理腰斬元旦遊行及濫捕多個團體齊聲譴責

警察因為託辭有人破壞銀行設施於是提早下令腰斬民陣在元旦日發起的大遊行，遭到香港多個團體組織齊聲譴責，多名新科區議員發表聯署聲明，譴責警方借詞腰斬，嚴重侵犯市民參與和平集會的權利。民權觀察和香港人權監察亦發表聲明，警方此舉是向示威自由選戰，警方在遊行現場進行濫捕，甚至有觀察員無辜被捕，亦有違《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》。

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多名新任民主派區議員發起聯署強調，遊行集會是基本法內賦予香港人的權利，香港特區政府亦應尊重浩蕩民意，落實五大訴求。而一眾區議員今天開始坐上這個具民意授命的議席，將無所畏縮地承擔區議員的義務及責任，守護屬於香港人的香港。

香港人權監察則指出，警方腰斬民陣遊行，是向集會示威自由宣戰，警方在遊行未開始已在港九多處無差別、未有提供理據下截查市民，以及威嚇遊行人士，更向遊行隊伍投擲催淚彈，等同是“劍拔弩張，挑起爭執”。

人權監察又斥警方下令腰斬遊行的決定不合理，而且腰斬後只給予短時間讓群眾疏散，造成恐慌、混亂，該段時間更有警員主動挑釁示威者後又使用武力，並且批評警方的行為是將個人的違法行為用連坐式的做法，要全部和平合法的人去承擔，違反一人做事一人當的基本法治和執法常理，更是向示威、集會自由直接宣戰。

此外，元旦大遊行後，警方在銅鑼灣採取大規模拘捕行動，民權觀察三名人權觀察員在崇光百貨對開被警方防線圍困，等候數小時後被警方拘捕，這是組織自2018年成立觀察員團隊以來，首次有觀察員被捕。

民權觀察強烈譴責警方濫捕觀察員。警方的拘捕不但無理，此舉並違反《約翰內斯堡關於國家安全、言論自由和獲取信息自由原則》，即政府不應阻止監督遵守人權或人道標準的非政府組織代表進入可能已經發生違反人權的地區。而警方對收集人權狀況資料的人進行任意逮捕，亦是違反《公民權利和政治權利 國際公約》下保障見解自由及言論自由的責任。

民權觀察強調，他們早於2019年六月去信通知警務處將派遣觀察員在示威現場觀察及記錄，並再以口頭方式向警民關係科的代表解釋我們的工作及角色。觀察員有清楚的制服、證件作識別，並以中立、不幹預各方的原則進行觀察行動。過去半年，民權觀察的觀察員一直可以順利記錄警方的行動，並曾進入警察的封鎖線內了解示威者被捕或擡走的情況。