插贓疑雲：“黑衣人”破壞中資商店一句“自己人”警察即放生

元旦大遊行出現疑似警察“自己人”破壞中國人壽香港總行櫥窗企圖嫁禍於人栽贓行動，全程被旁人用手機拍下https://www.facebook.com/watch/?v=572337109991522，但警察事後發新聞稿卻反遭人抹黑。

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事實上，根據發起元旦大遊行的民陣副召集人陳皓桓表示，警方1日下令提早結束大遊行的原因，就是聲稱有部份遊行人士破壞銀行設施。

事發在元旦大遊行開始後不久，遊行人士從銅鑼灣維多利亞公園遊行到灣仔杜老誌道中國人壽總行門前，有人突然打爆中人壽店鋪玻璃，店面至少兩幅玻璃被破壞，地上滿布碎片。根據蘋果日報報導，有現場目擊者質疑有喬裝警員破壞店面，當中有兩名蒙面男子打破玻璃，“（其他）示威者問他們是不是便裝警察，看到他們當時有點驚恐，然後就有人嘗試去捉他們，他們就逃走”。

報導引述目擊者稱，兩名蒙面男子其後跑向駱克道方向，當時有十多名防暴警員在現場駐守，兩人向防暴警大叫“自己人”後，“整隊警察就站在那裡，完全停止執法”，蒙面人之後繼續向駱克道方向逃走，在場人士指摘警方選擇性執法。

該名目擊者質疑蒙面人是喬裝警員，“雖然我沒有證據證明（破壞者）是警察，但他的行為已經表露了他們並非示威者……最大的證據就是他叫了一聲自己人，整隊警察聽到之後，完全沒有任何反應，就站在哪裡”。

香港城市大學學生會的“城市廣播”亦報道相若消息，指昨日下午近4時在軒尼詩道附近，有一男一女試圖破壞店鋪時，即被其他示威者問“你們是不是手足？”他們未有回應，而且面有難色，兩人及後再被追問“你們是不是黑警？”隨即向駐守的防暴警察方向逃走。

警方傍晚透過政府新聞處發稿，指有網上媒體及民間組織報道引述造謠者的說法，誣衊破壞行為是警察所為，警方強烈譴責有人製造假消息，意圖抹黑警隊，警方對此深表遺憾。警方表示，警員沒有作出違法行為，必定會嚴正跟進案件，以及將暴徒繩之於法，案件已交由灣仔警區刑事調查隊跟進調查。

自發生反送中運動以來，警方被多次揭發派出喬裝警員執法，公眾質疑喬裝警有份參與煽動示威者作出暴力行為，甚至帶頭破壞。今年9月9日，上水港鐵站遭到警方聲稱是“暴徒”的示威者嚴重破壞，但當港鐵員工拉下閘門停止服務之後，有途人卻發現閘門後有至少兩名示威者打扮的“蒙面黑衣人”在站內遊走，看到有途人用手機拍視頻，立即用警察慣常使用的強光燈反照途人，又拒絕回應他們是否是警察，反而更鐵閘外的市民相互用粗言穢語指罵。

警務處處長鄧炳強早前回應表示，派出喬裝警員是警方採取情報主導的行動，但指喬裝警不會挑起事端，以及進行違法行為。