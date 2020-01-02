武漢不明肺炎患者被指轉院治療 禁止家屬探視

據最新消息顯示，武漢華南海鮮市場不明原因肺炎相關患者已於2019年12月31日轉入武漢市一家突發公共衛生事件醫療救治定點醫院、也是一家傳染病專科醫院 金銀潭醫院進行隔離治療，外人和家屬一律不得探視。

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據武漢市衛健委12月31日發布的通告，目前，所有不明原因肺炎病例均已隔離治療，密切接觸者的追蹤調查和醫學觀察正在進行中。據武漢衛健委當天公布的信息，目前已發現27例病例，其中7例病情嚴重，其餘病例病情穩定可控，有2例病情好轉擬於近期出院。據新京報在周四報道稱，經過走訪曾收治數名華南海鮮市場相關肺炎患者的醫院發現，相關患者已於2019年12月31日轉入武漢市一家傳染病醫院治療。報道指，12月31日，記者探訪武漢市中心醫院後湖院區時，一名患者之子表示，他父親被查出肺炎後一直在後湖院區治療，“（治療）很順利，各方面都很好”，本來已經準備出院，但又被轉入了其他醫院治療。具體原因他並不知曉。曾收治過數名不明原因肺炎患者的，華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院醫生還透露稱，該醫院此前收治的華南海鮮市場相關肺炎患者，已經連夜轉至了武漢市金銀潭醫院。

據金銀潭醫院官網介紹，該院是湖北省、武漢市突發公共衛生事件醫療救治定點醫院，是湖北省肝病、結核病、艾滋病、血吸蟲病、手足口病、人感染H7N9禽流感等定點收治醫院和武漢市感染性疾病醫療質量控制中心。金銀潭醫院一位知情人士經查詢告訴記者稱，“昨天（12月31日）院長和科主任組織了轉院的事情，忙了一天。”報道指，華南市場相關肺炎患者均被安置到了醫院住院部南四樓的傳染病病房。南四樓是一棟七層弧形大樓，一樓為感染科科室，2-6樓均為流感應急病房，7樓是重症監護室。一扇實心鐵門將南四樓病房與外界隔離，前來探視的家屬都被攔在了門外，只能敲門呼叫裡面的兩個保安。

保安告訴來訪人員表示，“家屬想送東西，需要先聯繫患者，由患者委託醫生或護士來門口代取。” 病房內的一名醫務人員並解釋稱 ，“特殊情況，和以前的流程不一樣，家屬不能進入。” 據悉，除了確診的肺炎患者，居住在海鮮市場附近的其他呼吸道疾病患者也會被建議來金銀潭醫院就診。有患者透露稱，其病情已無大礙，希望外界不用再擔心。也有患者家屬介紹稱，家人最近轉入金銀潭醫院，院方只告訴家屬病情得到了控制，趨於平穩，“既沒有往好的方向發展，也沒有惡化。”至於其他情況，家屬無從得知。報道稱，對於家屬們對華南海鮮市場肺炎感染情況的擔憂，金銀潭醫院工作人員解釋說，“不明原因肺炎”一詞在普通民眾聽來“可能會覺得是很了不得的事”，“會恐慌”，但醫院每年都會接到不明原因肺炎的就診病例。

金銀潭醫院宣傳科科長1月1日透露稱，醫院只負責接收、治療病人，所有接診、治療信息都要上報，醫院沒有對外發布信息的權力，關於此事的所有信息只能由武漢市衛生健康委員會發布。武漢市衛健委宣傳處負責人另介紹稱，此事所有的消息會第一時間在衛健委官方網站上公布，目前沒有最新進展。