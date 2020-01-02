異議人士曹海波坐牢8年出獄後國保打壓無生存權

江蘇異議人士曹海波曾經因創辦大型網路平台“振華會”而被以“煽動顛覆國家政權罪”而判監八年，他刑滿出獄後卻仍然受到當局打壓，經濟陷入困境。

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據自由亞洲電台報道：10年前，當時還是網吧與飯店經營者的曹海波開始關注時事和民生問題，基於自己有網路維護經驗，他開始組建發展網路平台，定名為“振華會”，宣揚民主憲政等理念。2011年，“振華會”成立的同一年，他被昆明警方以“煽動顛覆國家政權罪”抓捕，其後判監8年，2年前才刑滿出獄。

8年坐牢期間，他的父親去世，獨自帶着幾個月嬰兒的妻子也與他離婚。出獄後，曹海波從去年看準電動車商機，與人在常州市一個車庫合作經營電動車充電樁，花了二十萬元搞裝修和添置設備，合同時間5年。但半年不到，就由於國保向他所在街道施壓，說曹海波是危險人物，中斷曹海波的5年合同，使他血本無歸。曹海波出獄後仍然被當作終身的危險分子，他的生存權蕩然無存。

政府強力打壓使曹海波的積蓄化為烏有，卻反而激發起他重新出發的決心。曹海波說：我的網民到現在也沒改，就算你再把我抓起來，我的想法也不會變的。我已經走了這條路了，我不可能再回頭了。如果它當初沒有判我這八年，我有可能因為老婆小孩而放棄這件事情，但是你判了我八年了，所有的情況都變了，我為什麼要跟你妥協呀。”