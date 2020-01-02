美國海關公布2019十大沒收違禁品案，包括中國仿冒耐吉鞋和假駕照

美國海關和邊境保護局(CBP)31日公布年度十大查獲沒收違禁品案件，古柯鹼為最大宗違禁品，在洛杉磯機場截獲的14800雙中國仿冒耐吉(Nike)球鞋，在肯塔基機場截獲超過5900張來自中國的假駕照，榜上有名。

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10月在洛杉磯長堤機場查獲的14800雙、市值超過220萬美元的中國仿冒多款經典系列耐吉球鞋，在違禁名單上名列第四；CBP消息顯示，這批仿冒球鞋以“餐巾紙”名義申報在兩個貨櫃中。

11月在肯塔基州路易斯維爾機場截獲的5900張假駕照，在違禁名單中排名第八。CBP消息稱，被截獲的2909張假駕照和超過3000張空白駕照卡片，都來自中國，一部分將寄給“使用酒精和假冒身分證件引誘未成年人從事非法行為的人士”，運送地點為紐約。

在違禁品名單排名第一的是6月17日在費城港口查獲的15500公斤、市值10億元的古柯鹼，為查獲的毒品數量之最；排名第二的是1月在俄亥俄州辛辛那提市截獲墓碑中放置的古柯鹼；排名第三的是11月在休市頓機場截獲、藏在洗髮水中的古柯鹼。

違禁名單排名第六的是7月26日在西加勒比海域附近截獲的1萬磅古柯鹼；違禁名單排名第七的是9月24日在華府杜勒斯國際機場截獲的洪都拉斯運來的吊床零件中藏運的古柯鹼。

違禁名單上的還有四氫大麻酚(THC)油以及粉末，和藏在薯片盒中的管制藥品。