路透獨家：中英關係緊張 北京擱置滬倫通

今天（1月2日）五名消息人士告訴路透社，由於中英政治關係緊張，中國暫時叫停滬倫通計畫。路透社隨後稱，該計畫暫時喊停已令滬倫通的未來蒙上陰影。據了解滬倫通旨在促進中英合作關係，幫助中國公司擴大投資者基礎，並使中國投資者能夠交易英國上市公司的股票。

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報道稱，這五位消息人士一致表示，政治因素是暫停滬倫通的原因。這些消息人士有公職人員，也有安排潛在滬倫通上市案的人士。當中兩位還特彆強調英國在香港示威問題上的立場，一位提到了英國對於英駐港領事館前僱員被拘事件的評論。

路透社指，所有消息人士都參與過與中國官員的談話，由於未被授權公開談論此事，他們都要求匿名。

另外與滬倫通機制有關的英國公司和銀行，目前都在密切關注近期當選的英國首相約翰遜如何處理英中關係，以及會對香港問題採取何種立場。中國將香港動亂歸咎於美國和英國等外國政府的干預。

中國證監會和上海證交所未回復路透的置評請求。倫敦證交所和英國財政部的發言人同時也都不願就此置評。

據路透社引述中國外交部在一份傳真中稱，不清楚具體情況，但也補充說“希望英國能為在英國投資的中國企業提供公平和公正的商業環境，並為雙方在各個領域順利開展實際合作創造適當的條件”。

據了解，“滬倫通”於去年開始運行，這是英國改善與世界第二大經濟體中國關係的一種手段，並被視為中國開放資本市場以及將與全球金融中心接軌的重要一步。

路透社還強調出，這樁麻煩來得太不是時候，對英國和倫敦證交所都是如此。英國正在為脫歐做準備，因而急於同非歐盟國家建立聯繫。

按路孚特數據顯示，截至去年12月4日的一年，倫敦證交所的企業新上市數量為10年來最低，政治動蕩以及對英國脫歐的憂慮壓制了股市的籌資活動。