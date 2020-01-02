香港國際機場航管系統元旦出現故障一度實施流量管制

民航處航空交通管理系統（航管系統）的個別工作席位元旦當天出現短暫沒有即時回應操作指令的情況，一度需要實施流量管制。民航處表示，在有關情況出現期間，航空交通管制主任一直透過衞星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航班，繼續提供正常的空管服務。

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民航處發言人說：“航管系統的個別工作席位今日出現短暫沒有即時回應操作指令的情況。在場的工程人員即時跟進和調查，並重啟相關的個別工作席位。為審慎起見，工程人員與在場的空管主管協商後，在上午九時十分按預設程序轉用設計完全相同的後備系統，空管人員並對離境航班實施短暫的流量管制，抵港及飛越香港飛行情報區的航班並沒有受到影響。原來的航管系統主系統在重啟及經工程人員檢查後已作後備之用。整個過程中無需啟動最終備用系統。”

他強調說：“有關事件沒有對航空安全構成影響，空管人員一直可以透過話音系統與所有航班保持聯絡，亦一直可以透過衞星導航監察技術（ADS-B）監察香港飛行情報區所有航機及航班資料（包括全部三種重要資訊，即航班位置、高度和二次監察雷達編碼），並繼續提供正常的空管服務。”

民航處聲稱十分重視今次事件，並已在事發後即時責成承辦商儘快徹查事件和提交報告。民航處會繼續密切跟進事件。

香港機場在2017年開始採用價值15億港元的新空管系統後，頻頻出現問題。事實上從使用之前的測試開始，雷達已經經常出現原本不存在的“鬼機”、客機疊影等問題。系統啟用初期便有空管人員指有兩架航機在高空只差一分鐘就迎頭相撞，但新空管系統未能發現。而且還有航班在雷達屏幕“消失”12秒之久。

2017年年底香港航空一架前往印尼峇里的客機，在收到空管人員指示後準備起飛，但當時國泰一架貨機正橫越跑道，幸好貨機機師及時通知空管人員叫停港航航班，否則後果不堪設想。