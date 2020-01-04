向習近平畫像潑墨女子疑被喂藥

曾經在上海因向習近平畫像潑墨的女子董瑤瓊，被送入精神病院，其父發現女兒出院返家後判若兩人，懷疑女兒曾被喂藥。

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根據自由亞洲報道，董瑤瓊的父親董建彪時隔一年半之後才於元月一日見到了女兒，董建彪表示女兒判若兩人，不太說話。”我覺得她好像有一點癡呆的癥狀。我問她此前發生的事，她反正就是一言不發“。

女兒的臉部明顯浮腫，身材也胖了許多，董建彪懷疑女兒在精神病院被餵了藥。

2018年7月4日當地時間清晨，董瑤瓊在上海海航大廈前朝中共總書記習近平宣傳畫像潑墨，並將這一潑墨過程在社交網絡實時直播。董瑤瓊潑墨時表示，自己這樣做是為了反對共產黨的獨裁暴政，並且稱自己和很多中國人受到中共的“腦控迫害”。她還要求國際組織介入調查。

有人在社交網絡稱，年輕的“潑墨女孩”喊出反習近平口號數小時後，警察憑社交媒體線索，追查至其住所，涉案人隨後與外界失聯。

維權網後來證實，2018年7月16日，董瑤瓊被上海警方送回湖南老家攸縣，在當局的安排下，與其母親周蓮嬌和當日從上海趕回的弟弟董瑤龍見面。隨後，當天被強行送往湖南株洲一家精神病院，並受到全前後監控，直到16個月後才出院。

據報道，董建彪曾在事發後與兩位律師一同前往醫院，試圖了解董瑤瓊的情況，但他立即被警方控制，隨後被軟禁在家，直到去年10月才接觸管制。

潑墨事件發生不久，董建彪就和妻子離了婚。董建彪近日才得知，董瑤瓊已在去年11月19日出院，隨後回到老家與她母親住在一起。