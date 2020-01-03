法國前特工談戈恩如何從日本成功潛逃

涉嫌重大貪腐的前任雷諾總裁、日產汽車會長戈恩成功從日本逃出，成為新年一大新聞。但是，他怎麼能夠從監管嚴密的日本逃走，充滿疑問。2015年，從多米尼加成功組織救出兩名法國飛行員的專家克里斯多夫.諾丁就此作了分析。

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戈恩是否自己組織了逃亡？

諾丁認為這種可能性極小。此類逃亡，需要很長時間準備，需要專業人員重複演練，如果預算充足，甚至還要模擬營救。

據諾丁了解，法國有些人干此行非常專業，安全部門經常會執行這種任務。許多情報機構的特工先為國家服務，然後受聘於私人機構。戈恩雷諾集團總裁時，手下擁有一個很特殊的機構“集團保護中心” DPG，成員全都來自不同的國家情報機構，他們完全有能力組織這樣的行動。需要說明的是，2011年1月，雷諾的這個“集團保護中心”里的三名高官被以工業間諜罪名義解僱，但後來證實他們是無辜的。這一醜聞最後導致雷諾二號人物辭職，但戈恩安全過關。

諾丁總結，要發動這樣的行動，三者不可缺，要有錢，要有時間，要有想法。他評價戈恩逃亡一事“策畫的真好”，“但我認為他得到了外部援助”。

從住處到機場 如何逃過層層關卡

經驗十足的諾丁表示，最複雜的一步是如何讓戈恩從他的住處“不翼而飛”，而且必須有相當的後勤支援才能順利抵達關西機場。從東京出發去關西機場，需要開車行駛許多小時，坐火車或者坐公交都有被認出來的危險。

涉及機場部分，航班一定要組織好，費用提前支付，對方接受，這一切都是之前早早做好的。要組織這樣的航班，必須要提出一個官方的理由，當然，這肯定不是真正的理由。

航班是商務航班，不是一般性質的私人飛機，這是很重要的一點，這意味着飛行機組不知道乘客是誰。飛行員雖然手上有乘客的名單，但實際上他們一般不看乘客名單。

另外還要有一個嚴密的飛行航線計畫，飛越一些不是日本盟國的領空。這樣，假如飛機出了技術問題，必須緊急着陸的話，被遣返的風險就會很小。比如，飛越韓國，中國，俄羅斯領空都沒有問題，至於飛越其他地帶，一切都得私底下談判。

離開日本如何避開護照檢查

剩下來最關鍵的一點，就是離境。這位專家表示，如果是他組織這場行動，預計會這樣做：戈恩的姓名是拉丁語，並且擁有多本護照。可以在正式逃亡前讓一些長得酷似他的人前來日本旅遊，使用的是戈恩從未被日本警方留底的護照。護照在入境時有海關蓋章，護照隨後交給組織者，那個持此護照進入日本的人隨後可以找到其他辦法離開，比如聲明旅行文件丟失等等。

乘坐商務飛機，乘客在客廳等候，受某航空公司委託負責飛行的工作人員，拿着大家的護照向邊境警察出示，以及出示填寫好的一般性聲明，這一聲明中包括機組成員名單，以及乘客名單。

這本護照的編碼與之前日本當局登記的編碼不同。警察查驗護照編碼，入境蓋過的章，但是拉丁字母以及其姓名的發音都很難查證。雖然有幫助查驗的軟件，但把拉丁文拼成日本片假名，可靠程度並不高。諾丁說， “我敢肯定，警察一定搞錯了“。

然後，戈恩飛到了伊斯坦布爾，這時他已經變成了一名普通的過境乘客，屬於正常過境，改換飛機，幾乎不需要偷偷摸摸行動。