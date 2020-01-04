習近平好像在找接班人

習近平是否在二十大時向接班人交權？這個問題似乎不存在，因為習近平沒有接班人。可是這次提出這個問題的是習近平本人，他用了另外一種方式表達，叫做“國家領導層依法有序更替”。

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中共黨刊『求是』在元月一日刊出了不久前習近平在中共四中全會的講話，這篇講話題為『堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化』，新華社報道時強調：“求是雜誌發表習近平總書記重要文章”。

習近平的報告主要強調中國制度的“顯著優勢”，他認為中國特色社會主義制度“可以有效避免出現黨派紛爭、利益集團偏私、少數政治“精英”操弄等現象，具有無可比擬的先進性”四中全會閉幕時他的這一用心外界都已清楚，外界分析習近平準備向世界推行中國制度，這是一種不承認普世價值，黨在國之上，領袖更在全黨之上的被中共領導層認為效率奇高的獨裁製度。但是，求是這次發布的習近平講話裡面有更多的內容，其中引起注意的就是涉及領導層有序更替的問題。這段話習近平是這樣表述的：“2014年，我在慶祝全國人民代表大會成立60周年大會上也說過：‘評價一個國家政治制度是不是民主的、有效的，主要看國家領導層能否依法有序更替……’”

而且，習近平為了說明領導層有序更替的問題，上文重申了鄧小平1980年『黨和國家領導制度的改革』。眾所周知，鄧小平『黨和國家領導制度的改革』，是為廢除中共領導人終身制，實行幹部退休制度的奠基之作，中共後來有了事實上的國家領導人退休制度，比如中共總書記任期兩屆，每屆五年，除了胡耀邦、趙紫陽兩位改革派總書記遭鄧本人罷黜是例外，從江澤民開始到胡錦濤，都遵循了這一退休制度。江澤民當年兩屆任滿時曾有過延續任期的願望，但未敢大動干戈，只延長了自己的軍委主席任期；胡錦濤任滿十年，全部交權，被稱之為“裸退”，接任的習近平稱讚為他全面讓路的胡錦濤“高風亮節”。

為了配合這一領導人退休制度，中共內部產生了一些不成文的“黨規”，有人形容為“家法”，比如“七上八下”，意思是中共政治局委員以上官員，換屆時年齡六十七歲的，尚可留任或更上一層樓，六十八歲的就退下；更重要的是產生了接班人隔代指定製度，鄧小平隔代指定了胡錦濤，江澤民隔代指定了習近平，但不少政治分析人士指出，最早中共內部決定接胡錦濤班的應是李克強，但後來江澤民，曾慶紅認為習近平紅二代出身，可靠，聽話，習掌權會讓他們放心，結果沒想到埋下了習廢除國家主席任期制的重大伏筆。胡錦濤也隔代指定了胡春華，溫家寶指定了孫政才，但是胡溫的安排全部夭折。

習近平上台後，至少破壞了三個“黨規”，首先，習在王岐山輔佐下，以反腐敗之名清除黨內政敵，十九大開會前幾個月，把本被視為將來在二十大接任總理的孫政才以貪腐除名，送入大獄。隔代接班人提前作廢，身陷危境地胡春華十九大保住了政治局委員，但“王儲”身份不再；其次，“七上八下”作廢，或者說量體裁衣，王岐山，前中紀委書記，輔佐習近平清除對手有功，十九大時從常委位置退下，但於2018年初捲土重來，成為國家副主席，被指為“第八常委”；最後也是最重要的是，習近平在2018年初非常迅速地在黨內就廢除國家主席任期制達成“共識”，此舉被稱為習氏政變，隨後全國人大“修憲”，正式廢除國家主席副主席任期制。習近平從此可以不需為任期制擔心，一般認為，事實上的終身制確立。

但隨後兩年來的中國國內外形勢發生的變化可能也許習近平並沒有料到，一直鬥而不破的中美關係發生重大轉折，中美貿易戰爆發，中國經濟寒冬出現，隨後就是出現在全世界面前的香港危機，香港危機，中美貿易戰，在世人面前凸顯了習近平的失算、誤判，習近平廢除國家主席任期制達到了權力頂峰，沒想到，從此很快走上下行道，個人聲望嚴重受損，形象黯淡不算，現實層面，中國經濟萎靡不振，年底李克強簽署文件，要求各級官員緊急應對可能爆發的大規模失業潮。

習近平現在搬出鄧小平的『黨和國家領導制度的改革』，拿出自己在中共接班人制度尚被視為能夠正常執行的2014年的那段講話，強調“國家領導層有序更替”意味着什麼呢？有人往積極的層面去想，認為習近平這兩年下來，疲倦，厭倦，說不定生出讓權之心，但更多的是抱持懷疑態度。

從邏輯上講，“國家領導層”應該包括習近平本人，但是從把習近平思想寫入憲法，在所有的黨政會議上都要重申“兩個維護”，即維護黨的核心 習近平本人以來，習近平已明顯地置於“國家領導層”之上，在這種情況下，那就出現一種可能，即，所有的高官，包括總理都能“有序更替”，而習近平本人則不在其中，他要監督“國家領導層有序替換”，也就是說，他是太上皇。另外國家領導層有序更替，如果說在2014年習近平講這句話的時候，人們很自然想到就是最高領導人任期兩屆，每屆十年的話，自從習近平廢除了國家主席任期制後，習近平眼中釘有序更換，就不一定包含任期最多兩屆的意思，只要做到“有序”就足夠了，有序是什麼？可能就是習近平大權牢牢在握。在這種情況下，習近平任期的長短就完全由他這個習核心來決定了？