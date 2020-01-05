忽略習近平批示惹怒-陝西原書記趙永正遭開除

前陝西省委書記趙正永被開除黨籍，看中紀委羅列的罪名，最重要的已不是貪腐這種放在那位落馬官員身上都能叫響的罪名，而是“拒不落實兩個維護的政治責任”，說穿了就是秦嶺違建別墅案，習近平批示六次，直至“大怒”，陝西才有動作。趙正永觸動習近平絕對權力的神經，因此被視為“違逆”，

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正因此，趙正永被封為“兩面人”，意思是當面唯唯，背後敷衍，官媒當年曾報道秦嶺違建別墅案讓習近平“震怒”，因為他批示六次，陝西地方都在敷衍。

陝西自2018年7月秦嶺未見別墅大肆拆除以來，陝西官場連續震動，數名高官接連落馬，抓了趙永正，習近平應該歇怒了吧？周六，中紀委公布趙正永種種罪行，宣布開除中共黨籍，取消享受待遇，立案審查調查，意味着趙正永案進入司法程序。

通觀中紀委公布趙正永的罪名，除了一般性的大搞特權，大搞權錢交易，肆無忌憚聚錢斂財外，都與“違逆”習近平有關，通報之，他是典型的“兩面人”，“對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織、對抗組織審查。”

值得注意的是，習近平最近一次年終政治局“民主生活會”時，還特意重申各位要管好家人，家風要正，趙正永的罪名里恰恰有這幾條：“道德敗壞，家風不正，對家人、親屬失管失教”。

不過，根據中國媒體報道，秦嶺違建別墅案其實發生的階段很長，與另一位姓趙的中紀委書記趙樂際陝西任職期間交叉重疊，趙樂際2007年至2012年年末調至中央之前，將近六年的時間是在跟趙正永共事，趙樂際擔任書記，趙正永擔任副書記，兼任省長，趙樂際2012年升任政治局委員、中共組織部部長，趙正永成為陝西省委書記。

秦嶺違建別墅始於2002年，從那時起，到現在跨越17年，有人簡單算了一筆賬，這期間，主政陝西時間最長的省委書記是趙樂際---2007年3月至2012年11月，整整5年零8個月，其次是李建國---1997年8月至2007年3月，4年，下來才是趙正永，2012年11月至2016年3月，總共3年5個月。

如果中國央視去年1月9日播出的秦嶺違建別墅整治始末記錄片無誤的話，給出習近平批示這件事的時間是2014年，不知這是不是習近平第一次批示，這也就是說趙樂際已於兩年前從陝西升遷到中央，趙正永當第一把手的時候。趙正永可能還在按照慣性辦事，官媒報道，習近平2014年批示秦嶺違建，要求陝西省關注，陝西省委辦公廳5月15日收到批示，但時任陝西省省委主要領導趙正永沒有在省委常委會上進行傳達學習，也沒有專題研究，只是作了簡單批示…據報道，習近平在四年間下了六次批示，陝西居然能夠一如既往敷衍，最後終於觸怒了習近平，下令整頓，趙永正觸動習近平絕對權力的神經，陝西當局犯下大忌。

有分析認為，趙正永此案，算是再一次對習近平忠誠度不十分夠的高官們敲響了警鐘，如何才能做到“兩個維護”，這其實就是天津市委書記李鴻忠總結的，要對習近平“絕對忠誠”。他說：“忠誠不絕對，就是絕對不忠誠”。否則就是兩面人，去年九月出了個前雲南省委書記秦光榮，現在輪到了前陝西省委書記趙正永。比這兩位早一些，也背上兩面人罪名的是“網絡沙皇”魯煒，他於前年年底就出事了。不斷地抓出一些黨內的兩面人，才能不斷地強化習近平的權威，正因此，兩面人以後還會有，說不定還有更大的。