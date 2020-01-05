戰爭危險 美國巴格達領館附近遭炮擊 特朗普威脅轟炸伊朗52處目標

美國總統特朗普宣布，如果伊朗攻擊美國人或美國設施，美國將對已查清的伊朗52處地點予以快速地毀滅性打擊。周六傍晚，親伊朗民兵發射迫擊炮彈攻擊了巴格達美國大使館所在地綠區。

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特朗普威脅，52處地點，其中有些對伊朗以及對伊朗的文化而言，“水平很高，很重要”，特朗普似乎暗示要轟炸伊朗文化古跡。他說，美國絕對不能受到威脅。

為什麼要打擊52處伊朗地點，特朗普解釋說，這個數字與1979年伊朗伊斯蘭革命後，被伊朗拘押的美國駐伊大使館人數相當。

星期六，在為被特朗普下令殺死的伊朗將軍蘇萊曼尼以及同時遭擊斃的伊拉克民兵組織人民動員指揮官穆罕迪斯舉行葬禮之後，伊拉克親伊朗組織及民兵升高了對美國伊拉克基地及美國駐軍的壓力。

周六傍晚，令人擔心的自從美國殺死蘇萊曼尼以及伊拉克二號人物之後可能爆發的衝突開始升級，一些迫擊炮彈幾乎同時發射到巴格達綠區，這一地帶正是美國大使館所在地，稍稍靠北，就是美國的一處軍營，但是迫擊炮彈並未造成人員傷害。另外還有幾枚火箭攻擊力巴格達北方的巴拉德美軍空軍基地。

周六發射迫擊炮彈之後，伊拉克民兵組織“人民動員”旗下親伊朗強硬派“真主黨旅”敦促伊拉克安全部隊，從星期日當地時間17點始，遠離美軍駐紮的軍事基地，至少遠離1000米左右。

真主黨旅發表這一聲明前，迫擊炮彈和火箭分別落在巴格達美國大使館所在地綠色地帶以及巴格達以北80公里的美軍駐紮的巴拉德。

星期天早晨，伊拉克國會可能舉行特別會議，有可能做出驅逐5200名駐紮着伊拉克美軍的決定。