中聯辦主任駱惠寧上任見記者：指香港形勢令人揪心 望重回正軌

被指臨危受命的中央政府駐港聯絡辦公室(中聯辦)主任駱惠寧今(6日)天履新，破例向傳媒發表就職感言，表示會以對香港的真誠和真情做好這新的使命和挑戰，他又說，近半年來香港的形勢令人揪心，熱切期盼香港能重回正軌。

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駱惠寧是第六任中聯辦主任，但卻是第一位在上任時便邀請記者進入中聯辦大樓內發表講話的主任，並承諾日後會與傳媒交流，時事評論員劉銳紹認為，北京政府已經透過以駱惠寧來表達策略調整，放緩鬥爭意味，若港府仍堅拒港人的五大要求，又或不改善警方暴力，駱惠寧說多少好話也沒用。

沒有處理香港事務經驗的駱惠寧今早正式上任，他向記者發言時首先就此表明，他過去在中國內地工作，但對香港並不陌生，是次任職，對他個人來說，是「新的使命，新的挑戰」，他會帶着對香港的真誠和真情做好工作。

他續稱，「近半年來香港的形勢令人揪心，大家都熱切地期盼香港能重回正軌」，而正如國家主席習近平所說，香港要有和諧穩定的環境才可安居樂業。他相信，在特首林鄭月娥和特區政府以至社會各界共同努力下，「一定能確保憲法、《基本法》在香港全面貫徹落實；一定能確保『一國兩制』行穩致遠；一定能確保香港長期繁榮穩定，對此我充滿信心。」

駱惠寧發表簡短講話後便返回辦公室，沒有回答記者提問。

前任中聯辦主任王志民在2017年9月上任時，曾在履新首日在大樓門外向傳媒發表講話。王志民當時表示，會配合及支持香港特首及政府，依照《基本法》施政，促進「一帶一路」發展，包括粵港澳大灣區建設。相比之下，駱的發言並無提及具體工作方向，亦沒有京及中聯辦與港府配合，只是說「國家繼續帶領中聯辦全體同事忠實地履行職責」，並強調香港對中國現代化作出貢獻，而內地則是香港的強大後盾。

時事評論員劉銳紹表示，北京的治港強硬政策不會改變，但會在執行策略上微調，而駱惠寧作為新的政策執行人，上任便與傳媒會面，反映他重視第一印象，而他的講話亦予人四平八穩及溫和的感覺，與前任王志民的鬥爭風格不同。

他續稱，北京是藉此表達願意調整策略，放緩鬥爭意味，如果香港政府仍然對港人的五大要求不理不睬，繼續放任警暴，那駱惠寧說多少好話都是徒然，至於北京的轉變能否變成實效，還有待觀察。

另外，中國港澳研究會副會長劉兆佳在電台叩應節目中表示，北京的中央政府現須解決香港的政治問題，駱惠寧要務是令中央更能駕馭局勢，防止香港出現顏色革命，並儘快恢復社會秩序，推進與內地經濟合作。

他指出，駱惠寧是政治型幹部，過去雖然沒有處理香港事務，但可以不受舊思維束縛，亦不受各種利益集團影響。