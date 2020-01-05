法媒：撤換王志民 北京承認誤判 任命駱惠寧 習近平與曾氏人馬妥協

香港中聯辦主任被撤換，法國『世界報』認為，王志民為北京對反送中這場運動的誤判付出了代價。但是，北京選擇駱惠寧繼任，則顯示北京不打算減少自己對香港的影響力，同時這也是習近平與港澳頗有影響力的曾慶紅人馬達成的妥協。

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在距離中國全國人大年度會議還剩兩個多月之際，北京在香港的一號代表“人頭落地”，王志民，香港中聯辦主任，周六被撤換，但分析者認為，這位在這個動蕩七月之久的特區的北京首席代表的離職並不讓人感到意外。

世界報認為，很顯然，親近香港商界的王志民，對大多數港人拒絕有利於向中國大陸引渡的『逃犯條例』沒有任何預見，這個九月份最終被撤除的法案並非像特首林鄭月娥一直宣稱的出自特區政府之手，根據路透社的一個調查，它出自中央政府的決定。北京希望合法拘捕一些人士而不必藉助於劫持，像最近幾年多次所採取的那種手段。

王志民的另一個誤判，就是維持2019年11月24日的區議會選舉。北京相信香港“沉默的大多數”會支持挺北京的建制派，結果相反。投票率非常高，反對派奪取了十八個區議會中的十七個。

如果說這位62歲的先生的離職並不意外，選擇65歲的駱惠寧繼任讓眾多的觀察人士跌破眼鏡。駱惠寧10月份就已退休，2018年底也只是以“商務旅行”的名義來過一次香港。駱惠寧治港的武器是什麼呢：因為曾經領導過青海和山西兩個省？山西以抱團貪腐出名，青海人少窮困，與香港有天壤之別。也許，他在山西有尊奉習近平意志厲行反腐之功？

世界報認為事情並非那麼簡單，根據多倫多大學中共黨史專家佩耶特，駱惠寧升遷，與前任總書記江澤民以及前國家副主席曾慶紅有很大關係，以及青海的“石油幫”有關聯。他稱，“選擇駱惠寧可以說是習近平與控制着香港和澳門事務的曾氏人馬的一個妥協”，佩耶特認為，駱惠寧不過是一個“過渡教皇”。

在觀察人士看來，這一意外的任命使人看不出北京是否會改變對港政策。不過，任命一個已經當過兩個省書記的駱惠寧擔任香港中聯辦主任，顯示出北京當局不打算對香港退讓，這一任命釋發出的信息並不能讓多數香港人放心，因此，駱惠寧不會得到半點寬限期。