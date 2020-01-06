維權戰士郝勁松被關押 團體憂「709」大抓捕重臨

有「維權戰士」之稱的郝勁松，上月中被山西定襄派出所以在網絡發表「涉恐言論」而涉嫌觸犯「尋釁滋事」罪，被行政拘留十五日期滿後，旋即以同一罪名轉為刑事拘留。山西定襄縣公安表示不便透露具體案情，但表明不是因為在定襄範圍內犯事。不少公知人士發文，要求當局釐清真相。

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自一批異議人士和維權律師12月上旬在廈門舉行會議，討論中國當前社會及政治局勢後，至少有八名維權律師被拘押，現時未知郝勁松被刑拘是否與「廈門會議」是否有關，但在港的中國維律師關注組總幹事陳悅本月初已表達憂慮，擔心2015年針對維權律師的「709」大抓捕再次發生。

維權網報道，郝勁松上月中旬起三度被戶籍所在地定襄縣晉昌鎮派出所以「尋釁滋事」罪傳喚，後於同月17日起被行政拘留15天。定襄縣公安局該月22日通報，指47歲的「郝某某」因多次在網絡上發表「涉恐言論」，且拒不配合公安工作，造成嚴重後果，依法做出對其行政拘留十五天的處罰。通報內容雖沒有寫出郝勁松的全名，但遭遇相同，料為同一人。

不過，當本月2日行政拘留期滿後，郝勁松又以同一罪名被轉為刑事拘留，原因未明，關押地則是五台縣看守所。

現年47歲的郝勁松，中國政法大學法律碩士畢業，但未取得律師資格，卻自2004年起先後七次，以當事人或公民代理人的身分把中國稅務總局、北京地鐵運營公司、北京鐵路局等多個部門告上法庭，為民維權，迫使當局終結中國不開發票予乘客的歷史，以及廢除實行14年的春運火車票漲價制度，並因此當選2006年度中國十大消費維權人物，又在2005年被卓定為年度十大法制人物，並以「維權戰士」的身分寫入《2005中國法治藍皮書》更曾多次獲得官媒報道肯定其「理性維權」，包括中央電視台。聱言要在政府覺得安全的情況下維權的他，在2009年介入上海「釣魚執法事件」後在家鄉山西定襄縣成立勁松法務諮詢中心。

自「廈門會議」後，中央紀律檢查委員會據聞在山東成立「12.13」項目組，高調拘傳維權律師和人士，據人權組織統計，自聖誕節翌日至元旦日，中國已有至少14名維權律師曾被警方帶走、傳喚或失去聯絡，包括北京律師丁家喜、四川律師盧思位、黃家強律師、莊道鶴律師及唐荊陵等，陳悅憂慮，這是對人權律師和公民社會的新一輪打壓。