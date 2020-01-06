同是趙正永 落馬前後官場評價天上地下

前陝西省委書記趙正永被中共開除黨籍，送去法辦，網上把當年趙正永離任時陝西省委新書記婁勤儉對趙的超高評價與中紀委對他的判詞對比，讓人覺得荒誕離奇，不知哪一個趙正永更真實。

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趙正永2016年從陝西省委書記位子上退下，接任他的是婁勤儉，這位婁勤儉，趙正永擔任書記時，擔任陝西省省長，有點像現在中紀委書記趙樂際擔任陝西省書記時，趙正永擔任省長那樣，婁勤儉接班那天，根據當年陝西日報，是這樣讚美老書記趙正永的：

“趙正永同志立場堅定，領導經驗豐富，作風務實正派，忠誠於黨的事業，對陝西人民情感深厚，貫徹中央決策部署堅決有力，多年來以堅強的黨性、坦誠的作風，擔當的精神，為全省發展做了大量打基礎、利長遠的工作，贏得了幹部群眾的信任和尊重。陝西能有今天這樣好的發展局面，趙正永同志功不可沒，對此全省人民不會忘記，陝西歷史不會忘記。”

兩年後的今天，中紀委以嚴重違紀違法把這位“功不可沒”的前陝西書記開除黨籍，中紀委的評語是：趙正永嚴重破壞了陝西的政治生態和發展環境，性質特別嚴重，影響極其惡劣。

“趙正永嚴重背棄初心使命，對黨不忠誠不敬畏、毫無“四個意識”，拒不落實“兩個維護”的政治責任，對黨中央決策部署思想上不重視，政治上不負責，工作上不認真，陽奉陰違，自行其是，敷衍塞責，應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，….是典型的兩面人，兩面派，…濫權妄為，大搞權錢交易……..道德敗壞，家風不正，對家人，家屬失管失教…….”

兩段批語兩重天，趙正永為何落得如此下場，起因是輕視了習近平要求清查陝西秦嶺違建別墅案。根據中國央視2019年1月9日播出的『一抓到底正風紀 秦嶺違建整治始末』，可視為趙正永的主要“罪狀”是，習近平2014年5月批示陝西省關注秦嶺違建案，書記趙正永沒有在省委會上傳達學習，也未進行專題研究，只是簡單批示省委督查室會同中共西安市委儘快查清，向中央報送材料，時任省長婁勤儉也只是進行了圈閱。同年10月，習近平再作出批示，趙正永在省委常委會上僅僅提了原則性要求，要求西安市認真落實，所以當時播出這部片子時，趙正永和婁勤儉均未出境。

可是當年讚揚趙正永的婁勤儉安然過關，現在還是江蘇省委書記，與趙正永同時期經歷秦嶺違建別墅的趙樂際，現在是中常委了，怎麼單單一個趙正永落馬了？按說，趙正永當時對待習近平批示的做法，並不違反中共處理上級批示的慣例，這裡面到底有什麼詭秘？令人遐思無限。

怠慢皇上

有分析指出，關鍵是趙正永撞到了習近平的槍口上。習近平要為自己立威，就找到了趙正永這麼一個靶子，拿他來開刀了。黨的喉舌央視指責趙正永的核心理由，比如趙正永把習近平的批示又批示給省委主管部門及主管秦嶺事宜的西安市委“儘快查清，向中央報送材料”，這其實也符合中共官場的一般行事常規，只是在習近平成了核心，習思想寫入了憲法之後，這一切便有“犯上”、“違逆”之嫌。

沒有把習近平的批示“在省委會上傳達學習，也未進行專題研究”，就是說重視的程度不夠高，沒有真正領會“兩個維護”的意思，兩個維護就是“堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導。”但是，習近平大秘、中辦主任丁薛祥還怕官員們領會得不夠到位，特意做了補充解釋：“要深刻認識到，‘兩個維護’有明確的內涵和要求，維護習近平總書記核心地位，對象是習近平總書記而不是其他任何人；維護黨中央權威和集中統一領導，對象是黨中央而不是其他任何組織。”

比起在秦嶺違建別墅最盛時期主事陝西、後升至中常委，擔任中紀委書記的趙樂際，比起在他退休之日給他唱讚歌的繼任人，後來去江蘇擔任第一把手的婁勤儉，單單一個看起來表情很肅殺的趙永正成了“兩面人”就顯得比較詭異。他不僅僅因為“權錢交易、聚錢斂財”，中共這樣的官員多不勝數，問題恐怕是習近平2012掌權後，日益權重位高，且一反前任常態，把所有大權逐步集中在自己手上，一時有“寡人”之稱，這時候，趙正永對待習的批示，就應奉為聖旨才合適，而不是批示給下級“儘快查清”，趙正永按常規走路，被視為“怠慢”，習要立威，他成了一個好靶子。