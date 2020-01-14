《視頻》： 法專家談中俄為何聯手否決南極海洋保護區

在2019年11月份舉行的南極海洋生物資源養護委員會（CCAMLR）的年會上，中俄兩國再度聯合否決了法國，澳大利亞等國提出的設立新的海洋保護區的提案，自2017年以來，中俄已經多次否決了上述提議。南極洲是世界上最大的天然寶藏，南極大陸、冰川和海域是地球的藍色心臟。保護這片人類共同的家園是各國義不容辭的責任，俄羅斯與中國政府為何要否決這一提案？我們請法國南北極問題專家，《極地世界》（les mondes polaires）一書的作者米迦·墨雷先生（Mikaa Mered）先生談談他如何理解中俄兩國的立場：

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法專家談中俄為何聯手否決南極海洋保護區

法廣： 您如何理解中俄為何否決法國，歐盟與澳大利亞共同提出的設立新的海洋自然保護區的提案？

米迦·墨雷先生（Mikaa Mered）： 可以說主要有兩大原因，其一可以說是經濟因素 就是為了維護捕魚權。其二是地緣政治原因 我在書中做出了大量的闡述，這其中又有兩層因素：第一 如果今天2019年中俄否決了新的提案，這是由於2016年他們也曾經支持過，2016年中俄支持在新西蘭周邊的羅斯海設立了120平方公里全球面積最大保護區，中俄曾經支持美國，新西蘭及其盟國提出的計畫。但是，今天他們希望在看到成效之後再做決定，所以他們必須要等幾年靜觀其成再做決定 這是第一，當然在等待階段中俄不會批准設立新的保護區。第二個因素更加複雜，涉及到安全問題。中俄認為這些海洋保護區不應該方便周邊國家，也就是所謂的領土主權聲索國對南極領土的主權宣誓提供方便，而對南極的主權訴求事實上早已被1959年簽署的《南極條約》所凍結。在中俄看來，澳大利亞聲稱對南極40%的領土擁有主權，今天澳大利亞並未證明有能力佔領所有他們所聲索的領土，但是澳大利亞試圖將其訴求領土沿岸200公裏海域列入其經濟專屬區。問題的關鍵在於事實上澳大利亞政府在15年前就立法，規定在該海域行使的船隻實際上就是進入了澳大利亞的領海，中俄對此表示擔憂，當然這種擔憂可能有些誇張，因為事實上他們受到的威脅十分微弱，但是由於法國以及歐盟和澳大利亞共同提出這一自然保護區位於澳大利亞海岸東部澳大利亞聲稱擁有部分主權的海域，中俄因此認為應該避免澳大利亞因此而進一步申訴其主權。因為澳大利亞，甚至法國，在1950和60年代也曾經借環境標準來幫助實現其主權訴求。

法廣： 為了便於理解，中俄兩國的擔心是否同目前西方國家對南中國海自由航行權的擔憂有些類似？

米迦·墨雷先生（Mikaa Mered）：可以，這樣比較有些勉強，但也可以這麼說。西方擔心中國利用在南中國海西沙與南沙群島來擴大對南中國海的主權聲索範圍。而南極的情況則是完全相反。所不同的是中國政府在南中國海利用軍事措施來爭取主權，而在南極無論是澳大利亞還是法國或者是別的國家均未使用軍艦或者別的軍備來爭奪潛在的主權。

米迦·墨雷先生還在他的書中講述了中國在南極設立自然保護區的計畫如何受到各方反對，中國在2013年與2016年期間多次提出要求圍繞南極海拔最高點4093米高的南極冰蓋冰穹A設立自然保護區，但是，有關設立自然保護區的《馬德里條約》附件第五章的第4條明確規定設立保護區是為了避免各方的活動互相混雜造成環境影響，而冰穹A目前並不存在上述問題。不過，中方提出的理由是美國過去也提出過類似的要求。有專家認為各國反對的主要原因是由於來自美國的阻撓，也有專家認為這是由於北京在南極的活動越來越引發擔憂。

米迦·墨雷先生在有關中國的章節中寫道：在南極地區的新主導國中，中國所扮演的角色難以定位：中國在引發擔憂，緊張的同時，也激發熱情，幻想以及過度的信任。二十年來中國已經在南極地區成為僅次於美國與俄羅斯之後的第三大國。書中特彆強調指出，中國今天越來越引發各國高層的擔憂。未來中國用於南極地區的衛星的發射將進一步鞏固中國在該地區的地位，屆時，美國，俄羅斯，澳大利亞與歐盟必須做出以下的選擇：接受，反對或者試圖加於抵制。