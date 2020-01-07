習近平主持常委會 自許黨中央有權威

習近平周二主持中共常委會，聽取五大機構彙報。會議稱，過去一年國內外形勢嚴峻複雜，為什麼中共戰勝了各種風險挑戰，就是因為黨中央有權威。根據中共有關“兩個維護”的闡釋，在習近平時代，中共中央的權威其實就是習近平本人的權威。

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這次會議是中共七常委新年的第一次會議，名義上是七常委聽取中國人大常委會、國務院、中國政協、最高法、最高檢五大機構及中央書記處彙報。其實相當於習近平聽其他常委彙報，這所謂的幾大機構大多由中共常委領導，人大委員長是栗戰書，國務院總理是李克強，政協主席是汪洋。而第十九屆中央書記處書記排在首位的是王滬寧。中共常委聽取五大機構彙報，等於習近平在聽取常委的彙報，七常委中的四人向習近平“述職”。根據官媒報道，這是2015年1月才形成的堅持黨中央集中統一領導的“根本的政治規矩”，從那時起，習近平大權獨攬，改變中共遊戲規則。

會議把人大常委會、國務院、政協、最高法、最高檢彙報，以及聽取中央書記處工作報告稱之為“黨的領導制度體系的重要內容”。中國四中全會決定特意解釋“黨的領導制度體系”，核心內容就是“黨政軍民學、東南西北中，黨是領導一切的”，其中最重要的環節就是要做到“嚴格執行向黨中央請示報告制度”。

12月25日至26日，習近平剛剛主持開過政治局“民主生活會”，所有的包括常委在內的政治局委員都做了檢討，批評與自我批評，只有習近平高高在上，他聽取了他們的自我批評，然後最後來了一個總結，總結的主要意思也就是看“兩個維護”即維護習核心為首的黨中央，維護習近平本人做的好不好，那次習近平的評分是及格，“做得不錯”。

這次會議過後才十天，周二，又召開常委會，聽取五大機構彙報會議，給這些機構部署新年工作，而且特意強調中共權威，令人覺得蹊蹺。且看新華社說怎樣報道的，中共七常委1月7日聽取了五大機構及中央書記處工作總結，習近平主持會議並發表講話。會議強調中共領導權威性和重要性，指堅持中共領導，首先要維護中共中央權威和集中統一領導。

會議強調，近來中國面對嚴峻複雜的國內外形勢，面對各種風險挑戰，都能夠“篤定前行“，根本在於”“牢牢把住了黨的領導這一條，就是因為黨中央有權威”。這其實是中共中央的自許，或者說是習近平的自許，他在這裡肯定自己的領導權威，所以能面對八方風險。習近平在這裡沒有想到，中國近幾年面臨的國內外風險這麼多，與他的獨裁不無重大關係，香港危機，中美貿易戰，多個分析已經表明，與他的重大誤判有關係。現在好了，反過來把這些都歸功於他的“英明領導”

外界輿論常以為習近平權大無比，一人獨裁，其標誌就是習近平已是習核心，習思想也已寫入憲法，可與毛澤東相比。而且，習近平還可放心的是，他已於2018年通過憲法廢除了國家主席任期制，沒有任何接班人遙遙在望，所有人不要指望接班，習主席會當到底。

但唯一弄不懂的就是，他的權力既已大到無人可比的地步，為什麼每一次政治局會議，都要強調堅持“四個自信”強調“兩個維護”，為什麼還疑心重重，以“兩面人”“兩面派”的名義，去抓那些據指對習近平還沒有忠誠到家的人，比如秦光榮，趙正永，魯煒等人。

而且，為了讓黨的官員們充分理解“兩個維護”的真正含義，習近平大秘、中辦主任丁薛祥還怕官員們領會得不夠到位，特意做了補充解釋：“要深刻認識到，‘兩個維護’有明確的內涵和要求，維護習近平總書記核心地位，對象是習近平總書記而不是其他任何人；維護黨中央權威和集中統一領導，對象是黨中央而不是其他任何組織。”

權高位重，習近平的心裡似乎並不踏實，所以要一次一次開會強調，中共政治局會議也好，常委會也好，都要再三強調，好像家長總擔心自己的孩子背着自己瞎胡鬧，總要叮嚀“好好學! 聽話” 。法國漢學家白夏曾在『世界報』有分析：習近平的地位並非如表面所看到的那樣穩固，他在外交領域如同國內正遭遇困境。一句話，習近平貌似強大。

他指出：習以鐵腕控制着領導一切的中共，沒有一天，媒體不引用一句習近平的語錄。但習與毛澤東相反，習是一位孤家寡人，一旦遭遇失敗，他必須承擔所有責任。