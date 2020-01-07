蓬佩奧回應駱惠寧：中國履行中英聯合聲明才是“正軌”

針對新任北京中央駐香港聯絡辦公室主任駱惠寧表示希望香港能“重回正軌”，美國國務卿蓬佩奧周二表示，“所謂正軌應是中國履行中英聯合聲明，遵守維繫香港獨立法治、自由的承諾”。

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《中央社》報道，中國國務院4日免去香港中聯辦主任王志民的職務，改由全國人大財政經濟委員會副主委駱惠寧接任。駱惠寧周一發表就職後首度公開談話時強調，香港半年來情勢“讓人揪心”，他說，大家都熱切期盼香港能“重回正軌”。

針對駱惠寧的就職及發言，美國國務卿蓬佩奧周二在公開談話中表示，如同他先前所說，所謂“正軌”應是北京履行其在“中英聯合聲明”對香港所作承諾。他指出：“這項承諾保證香港會有獨立法治及自由，這是生活在大陸的中國人不幸無法享有的。”

蓬佩奧並強調，美國將持續與香港及中國官員合作，保護香港的人權及基本自由並促進其高度自治。

此外，蓬佩奧並稱讚巴林國民議會2日發表聲明，對中國維吾爾族穆斯林所面臨的不人道、痛苦情況表達深度關切。

蓬佩奧指出：“巴林承認我已講了數個月的事，亦即中國正對維吾爾人、哈薩克族及其他被拘禁在新疆的穆斯林，犯下大規模人權侵犯及侵害行為。”

蓬佩奧表示，美方對巴林所為感到高興，並呼籲所有國家，特別是伊斯蘭合作組織及阿拉伯聯盟成員國，公開譴責中國對維吾爾人的粗暴對待。他強調，北京對維吾爾人的粗暴對待，只是中國所發動更大規模信仰戰爭的其中一環。