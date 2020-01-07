2020年三大戰 全球化從此失蹤？

阿根廷G20特習會，照片上，兩人瞬間閉上了眼睛。

法國世界報載文評論，2020年，不會是平靜的一年。中東熱戰，美中貿易冷戰，氣候失序，人類引發的內戰。

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世界報悲觀地認為，2020年剛開始，陰暗的前景已立馬在眼前，對世界經濟最大的威脅有三個：

首先是熱戰。1月2日，下令滅掉德黑蘭政體主要領袖之一，特朗普明白無誤地冒着挑起一場可怕的軍事衝突的風險。這場衝突將不會對稱，但是伊朗絕對有辦法在世界石油中心的海灣地區播撒混沌。伊朗對準的目標首先是沙特王國，阿聯酋以及卡塔爾諸國，那裡駐紮着美軍的基地。目前油市的反應尚屬溫和，但如果一場大型衝突爆發，局面將徹底改變。

而且中東不穩定因素不只是伊朗，土耳其現在不請自來，加入到利比亞內部衝突。理由是同樣的，石油是奧斯曼極端主義行動的最主要理由。土耳其還在屬於歐盟的塞浦路斯的深海地區行動，以圖控制深海儲藏的黑金。

其次是冷戰，這一大戰也是由美國總統特朗普引發，擔心中國不斷上升的實力，以及中國對美國工業產生的破壞性副作用，特朗普發起了貿易戰，作為反應，中央帝國已決定把企業尤其是高技術企業大規模民族化，從現在起兩年內，中國政府下令所有政府部門和公共機構撤下外國電腦設備和軟件，全部由中國產品取代。

在經過三十年的全球化並且走出貧困之後，中國自認已足夠強大到可以不需要西方科技。“鐵幕”橫亘在國際貿易關係上，將對國際貿易產生深遠影響。從2017年以來，美中兩國的貿易交流下跌9%，外國對中國直接投資下跌60%。

貿易戰並沒有減緩美國經濟增長，但減緩了中國經濟增長，在人們腦中，全球化從今以後已經屬於過去。然而這不是沒有代價的，根據『經濟學人』，僅僅供應鏈加倍，雙重技術標準就需付出20000億美元的代價，這也就是美中兩國GDP合並起來的6%。

最後一個是內戰，就是人類同自己作戰。正在澳大利亞燃燒的熊熊大火無疑是大自然的報復，氣候失序，一個接着一個的龍捲風，大火，洪災，迫使人們動員起來，聯手對付氣候轉暖。相反的話，人們將被自然切割、分裂，

世界報認為，在這個亂糟糟的地球上，歐洲聯盟，全球第一大出口國，試圖通過歐盟委員會，瘋狂地打賭要堵截以上三大危險：把環境束縛轉換成經濟槓桿，並向世界展示，談判勝過孤立，歐盟能夠成功嗎？但願。