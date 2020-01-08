中美貿易協議簽字之日迫近 中方表現詭秘

美國總統特朗普公開說了好幾天了，美中將於1月15日在白宮簽署第一階段貿易協議，剩下不幾天了，北京到現在都沒有公開證實，也沒有正式宣布派員赴美簽署的正式日期。

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有報道說，中國國務院副總理劉鶴率團13日前往華盛頓簽署協議，16日回國，但中方依舊對此保持沉默。

到底中美協議簽不簽，引發許多疑慮。在這種情況下，中共官員周二的一番表態，讓人覺得頗為詭異。

中美貿易談判中方團隊成員、中國農業部副部長韓俊七日受訪時說，中國糧食進口已有一定的全球配額，不會為了某一個國家而調整配額。這句話似給指望中方大舉購買美國農產品的特朗普澆了一瓢冷水。

中美達成第一階段貿易協議後，美方表示，中方承諾每年購買數額達400億至500一美元的農產品，這一數字是2015至2017中國從美國平均每年進口農產品金額的兩倍，但是，中方始終沒有公開予以證實這一承諾。

的確，當時就曾有分析指出，中方如果大舉從美方購買比如大豆的話，那就肯定要減少從其他國家購買，還有，既要購買大量的美國農產品，又不傷害國內的農民，很難平衡啊。

也許從中國官媒的報道中能理出一些北京的思緒？『環球時報』6日發布題為“中美不應急於簽署第一階段協議”的英文評論，理由是“美國先前曾在貿易談判時反悔”，而且美方單方面披露相關訊息，都未得到中國官方公開確認。

『環球時報』所說的“還有一些最終細節需要解決”指的是什麼呢？例如，美國官員單方面披露包括中國向美國購買商品數量，以及簽字儀式的日期和地點等信息，都未得到中國官員公開承認。這也是一件奇怪的事，中美談判若達成什麼的時候，總是美方或特朗普本人公開宣布，他沒有保密的習慣，而且覺得談判有進展，很值得公布。中方每次既不否認，也不承認，讓外界議論紛紛，等於默認了？

該報還有一個理由是應考慮到“畢竟美國曾在之前在貿易談判中反悔”，這一點多少令人詫異，中美貿易談判最著名的反悔的例子，就是五月初，中美幾乎快要簽署協議了，雙方談判達成了一個150頁的草案，習近平忽然反悔了，並且說，“一切後果由我來承擔”，結果美國對中國課稅步步加重，懲罰的數額越來越巨大，貿易戰越打越激烈，輿論稱之為“習近平悔棋”，帶來的經濟後果無需在這裡贅述。

環時還表達了另外一種憂慮，即使達成協議，美國政府仍會加強監管敏感技術向中國出口。這一點倒沒有說錯，因為這僅僅是第一階段協議，接下來還有第二階段和第三階段協議，主要涉及結構性問題。按照美國白宮當初的計畫，不達到中國實施結構性改革的承諾，並且能配之以一個有效執行的協議不會罷休。法國財長勒梅爾周二對美中將於15日簽署協議這樣表示：“應該對此保持清醒的態度，美中這一協議將是部分的、雙邊的、總之很薄弱的。它不能解決與中國的貿易關係中任何一個實質性問題，尤其是知識產權的問題”。

環時的評論或許是在揣摩官方的意思，只是更增加了一層疑慮罷了。香港『南華早報』5日發表的文章似也在給中方的沉默做一註解，稱劉鶴率領的中國代表團原本計畫一月較早時抵華盛頓簽約，殊料特朗普卻在元月一日前發推說，他將於1月15日與中國高層簽署第一階段貿易協議，迫使中方不得不改變原有計畫。

北京的沉默，官方關於糧食定額的解說，以及官媒的相應報道，很詭秘。但就此斷定北京想繼續往後拖，一些分析人士也不認為15號的簽約會泡湯，那樣恐怕代價太大。北京的沉默可能與北京不希望張揚這個有點被美國拖着走的協議有關，因為這個協議多少有點“城下之盟”，謹慎為好。中國經濟學者胡星鬥對美國之音表示，他認為15號一定會簽，中國承受不起達不成協議的信用代價。簽不簽，反正沒有幾天了。