伊朗向美軍基地發射三波彈道導彈 戰爭一觸即發

美國國防部稱，周二周三交接之際，伊朗向美軍伊拉克基地連發數十枚彈道導彈，伊朗革命衛隊不久之後予以證實，並表明導彈全部從伊朗本土發射，並稱此舉是為了報復被美國殺死的伊朗將軍蘇萊曼尼。中東局勢驟然呈爆炸之勢。石油價格驟然暴漲4.5%。

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美國國防部稱伊朗從本土向盟軍基地發射不止十幾枚彈道導彈，伊朗打擊的目標是美國軍隊及盟軍。直至目前，美國國防部無法給出人員是否受到傷害以及設施受到破壞的細節。

伊朗共和國衛隊表示，向美軍基地發射導彈，是為了復仇，伊朗國家電視台播出一份伊朗共和國衛隊的公告，公告警告美國趁早撤出伊拉克，以避免更多的美國士兵死亡。伊朗革命衛隊是在伊朗舉行數百萬人參加的蘇萊曼尼葬禮幾小時後，開始發射導彈的。

伊朗共和國衛隊還宣稱，所有美國攻擊德黑蘭的“侵略行動”必遭致災難性的報復，伊朗同時警告美國的盟軍，他們如果幫助美國攻擊伊朗，將遭到伊朗方面同樣無情的報復。伊朗革命衛隊還威脅，一旦遭遇美國反擊，將軍事打擊美國的盟國以色列。

現在，國際社會正在密切關注着美國如何行動。特朗普近日一直在威脅伊朗，若膽敢報復，美國將轟炸伊朗52處重要設施。在遭遇廣泛批評後，美國總統特朗普此前已對先前宣布將對伊朗文明古跡攻擊的威脅進行修正，若發起下一波攻擊，將避免伊朗文化設施。

美國國防部發言人表示，美方正在評估局勢，然後採取一切必要的行動，保護美國軍人，美國的盟友以及美國在海灣地區的合作者。

在伊朗將軍蘇萊曼尼遭特朗普下令擊殺後，德黑蘭曾明確表示，註定會報復美國。

白宮表示，特朗普和他的團隊正在緊密注視着局勢的演變。伊拉克國會要求美軍撤出伊拉克，但是特朗普周二明確表示不會離開伊拉克，但美國的盟軍，比如德國宣布，將部分撤出在伊拉克的士兵。